FIFA World Cup 2022: हार के बाद मचा हाहाकार... क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर करने वाले कोच की हुई विदाई

फर्नांडो सैंटोस ने पुर्तगाल टीम के कोच से विदाई हो गई है. फर्नांडो सैंटोस ने अपनी टीम के फीफा विश्व कप 2022 से बाहर होने के बाद यह फैसला किया है. गौरतलब है कि पुर्तगाल को क्वार्टर फाइनल में मोरक्को के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था. उस मुकाबले में सैंटोस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच पर बैठा दिया था. हालांकि रोनाल्डो दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट प्लेयर के रूप में जरूर मैदान पर खेलने उतरे थे. प्री-क्वार्टर फाइनल मैच में भी सैंटोस ने रोनाल्डो को लेकर ऐसा ही चौंकाने वाला निर्णय लिया था

पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ (FPF) ने फर्नांडो सैंटोस के कोच पद से हटने की जानकारी दी है. एफपीएफ ने बयान में कहा कि कि दोनों पक्षों ने अनुबंध समाप्त करने का फैसला किया क्योंकि यह एक नई शुरुआत करने का सही समय है. सैंटोस ने अपने विदाई वीडियो संदेश में कहा कि पुर्तगाल को कोचिंग देना एक सपन के सच होने जैसा था और उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो चुका है.

