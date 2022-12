FIFA World Cup: पेनल्टी शूटआउट से क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया, रोमांचक मैच में हारा जापान

क्रोएशिया की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. सोमवार (5 दिसंबर) को अल जनौब स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित किया. क्रोएशिया की जीत के हीरो डोमिनिक लिवाकोविक रहे जिन्होंने शूटआउट में शानदार बचाव किए. गौरतलब है कि दोनों टीमें निर्धारित और अतिरिक्त समय तक 1-1 से बराबरी पर थी जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया.

पेनल्टी शूटआउट में जापान के पहले कुल तीन अटेंप नाकाम रहे. केवल टी. असानो ही गोल कर पाए. वहीं क्रोएशिया की ओर से एन. व्लासिच, ब्रोजोविच और एम पसालिच ने इस शूटआउट में गोल किया. केवल मार्को लिवाजा पेनल्टी मिस कर बैठे. अब क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया का सामना ब्राजील और साउथ कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होना है.

Croatia go through to the Quarter-finals on penalties! 🇭🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup