WPL 2026 ओपनिंग सेरेमनी में यो यो हनी सिंह करेंगे धमाका, श्रीलंकाई एक्ट्रेस करेंगी फैन्स को क्रेजी

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का शानदार मेल होने वाला है, जिसमें यो यो हनी सिंह और जैकलीन फर्नांडीज प्री-मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी में जलवा दिखाएंगे. WPL की ओपनिंग सेरेमनी शुक्रवार (9 जनवरी) को होगी.
हनी सिंह WPL 2026 प्री-मैच एंटरटेनमेंट का सेंटर स्टेज संभालेंगे, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच ओपनिंग मैच से पहले परफॉर्म करेंगे, जिससे एक तगड़ा माहौल बनेगा.
इंडियन हिप-हॉप और पंजाबी पॉप के पायनियर, यो यो हनी सिंह 2010 के दशक की शुरुआत में ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट और लुंगी डांस जैसे चार्टबस्टर गानों से मशहूर हुए, जिसने इंडिया के पॉप म्यूजिक को नया रूप दिया. बॉलीवुड स्टार और पूर्व मिस श्रीलंका यूनिवर्स, जैकलीन फर्नांडीस अपने एनर्जेटिक डांस नंबर्स और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं.
WPL का यह टूर्नामेंट 9 जनवरी से 5 फरवरी तक नवी मुंबई और वडोदरा में चलेगा. पांच फ्रेंचाइजी MI, RCB, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और UP वॉरियर्स डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में मुकाबला करेंगी, जिसमें टेबल-टॉपर्स को सीधे फाइनल में जगह मिलेगी, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें 3 फरवरी को एलिमिनेटर में आमने-सामने होंगी.
नई दिल्ली में हुए हाई-प्रोफाइल मेगा ऑक्शन के बाद टीमों की तस्वीर काफी बदल गई है. अब टीमों में अनुभवी इंटरनेशनल स्टार्स के साथ उभरती हुई भारतीय प्रतिभाओं का बेहतरीन मिश्रण दिखेगा, जिससे मुकाबले और भी कड़े होने और रणनीतिक जंग और गहरी होने की उम्मीद है.
लीग का बढ़ता कमर्शियल प्रभाव भारत में महिला क्रिकेट की तेज रफ्तार तरक्की को भी दर्शाता है. एक बार फिर नेतृत्व पर सबकी नजरें होंगी. स्मृति मंधाना (RCB), हरमनप्रीत कौर (MI), मेग लैनिंग (यूपी वॉरियर्स) और जेमिमा रोड्रिग्स (दिल्ली कैपिटल्स), एश्ले गार्डनर (गुजरात जायंट्स) जैसी दिग्गज कप्तान अपनी-अपनी टीमों की कमान संभालेंगी.