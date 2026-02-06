scorecardresearch
 
WPL चैम्पियन RCB पर पैसों की बारिश, उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स को क्या मिला? देखें अवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को हराकर महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का खिताब जीता. मैच के बाद विजेता और उपविजेता टीम को बंपर प्राइज मनी हासिल हुई. प्राइज मनी की राशि पिछले सीजन के समान ही रही और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था.

आरसीबी ने दूसरी बार डब्ल्यूपीएल टाइटल जीता. (Photo: BCCI)
आरसीबी ने दूसरी बार डब्ल्यूपीएल टाइटल जीता. (Photo: BCCI)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को छह विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. आरसीबी ने दूसरी बार डब्ल्यूपीएल खिताब जीता. इससे पहले उसने 2024 सीजन अपने नाम किया था, वहीं चारों सीजन में फाइनल खेलने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स अब तक टाइटल नहीं जीत सकी है.

डब्ल्यूपीएल चैम्पियन बनने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली. पिछले सीजन में विजेता रही मुंबई इंडियंस (MI) को भी इतनी ही  प्राइज मनी हासिल हुई थी. वहीं रनर-अप दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपये का चेक दिया गया. इसके अलावा भी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए.

वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेले गए हाई स्कोरिंग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 203 रन बनाए. कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 37 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली, जबकि चिनेल हेनरी ने 15 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. लॉरा वोल्वार्ट (44 रन) और लिजेल ली (37 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिया.

204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी RCB की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ग्रेस हैरिस (9 रन) जल्दी आउट हो गईं. इसके बाद कप्तान स्मृति मंधाना (87 रन) और जॉर्जिया वॉल (79 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 165 रनों की शानदार साझेदारी कर मैच का रुख पलट दिया. दिल्ली ने आखिरी ओवरों में तीन विकेट लेकर मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन आरसीबी ने दो गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

WPL में अवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट
विजेता टीम (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)- 6 करोड़ रुपये
रनर-अप (दिल्ली कैपिटल्स)- 3 करोड़ रुपये
मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीजन- सोफी डिवाइन, 5 लाख रुपये
ऑरेंज कैप- स्मृति मंधाना (377 रन), 5 लाख रुपये
पर्पल कैप- सोफी डिवाइन (17 विकेट), 5 लाख रुपये
सबसे ज्यादा छक्के- हरमनप्रीत कौर, 5 लाख रुपये
सबसे ज्यादा डॉट बॉल- लॉरेन बेल, 5 लाख रुपये
मैच आईक्यू ऑफ द सीजन- सोफी डिवाइन, 5 लाख रुपये
सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट- ग्रेस हैरिस, 5 लाख रुपये
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन- नंदनी शर्मा, 5 लाख रुपये
फेयर प्ले अवॉर्ड- मुंबई इंडियंस, 5 लाख रुपये
फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच- स्मृति मंधाना, 2.5 लाख रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस के बाद डब्ल्यूपीएल इतिहास में एक से ज्यादा खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है. बता दें कि मुंबई इंडियंस (MI) ने 2023 और 2025 का डब्ल्यूपीएल सीजन अपने नाम किया था.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

