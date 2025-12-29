रोहित शर्मा-विराट कोहली विजय हजारे के मैच क्यों नहीं खेल रहे? ये है पूरी वजह

विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 में 29 दिसंबर (सोमवार) को तीसरे राउंड के मुकाबले खेले गए हैं. हालांकि इस तीसरे राउंड में दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रमशः दिल्ली और मुंबई की ओर से मैदान पर नजर नहीं आए. दिल्ली ने जहां अलूर स्थित केएससीए स्टेडियम में सौराष्ट्र का सामना किया है, वहीं मुंबई की टीम जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच खेलने उतरी.

विराट कोहली ने दिल्ली के लिए अपने दो मैचों में शानदार पारियां खेलीं. कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शानदार 131 और गुजरात के विरुद्ध 77 रनों का योगदान दिया. वहीं रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ 155 रनों की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन उत्तराखंड के मुकाबले में वो गोल्डन डक का शिकार हो गए.

अब सवाल यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड में खेलने क्यों नहीं उतरे? रोहित-कोहली (ROKO) इस टूर्नामेंट में सीमित मैचों में खेलने के लिए सहमत हुए थे. इन दोनों दिग्गजों ने केवल दो मैचों में खेलने की प्रतिबद्धता जताई थी, उस कमिटमेंट को दोनों ने पूरा कर लिया है. कोहली और रोहित शर्मा टूर्नामेंट के शुरुआती दो मुकाबलों में अपनी-अपनी टीमों के लिए खेलने उतरे.

कोहली खेलेंगे 6 जनवरी को मैच?

अब विराट कोहली और रोहित शर्मा पर निर्भर करता है कि वो मौजूदा टूर्नामेंट में और मैच खेलना चाहते हैं या नहीं. 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को अपनी धरती पर 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है, ऐसे में दोनों खिलाड़ियों की नजरें इस इंटरनेशनल सीरीज पर रहने वाली हैं. वैसे क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ होने वाले मुकाबले में दिल्ली की ओर से एक और मैच खेल सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोहित अब विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए आगे नहीं खेलेंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है. यह फैसला आगामी बड़े टूर्नामेंट्स, खासकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा. हालांकि, दोनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भाग लेंगे, जिसके लिए टीम पहले ही घोषित हो चुकी है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली यह सीरीज भारत की वर्ल्ड कप से पहले आखिरी टी20 सीरीज होगी. ऐसे में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या के सभी पांच मुकाबले खेलने की संभावना जताई जा रही है. हार्दिक ने आखिरी बार कोई वनडे इंटरनेशनल मुकाबला इस साल मार्च में खेला था, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मैच था. जबकि बुमराह 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वनडे क्रिकेट से दूर हैं.

