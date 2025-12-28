scorecardresearch
 
'वो 24 कैरेट गोल्ड हैं...', विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में वापसी चाहते हैं नवजोत सिद्धू, भगवान से मांगी न्यू ईयर विश

विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को पहले ही अलविदा कह चुके हैं. अब कोहली केवल ओडीआई क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं. कोहली फिलहाल बल्ले से जबरदस्त फॉर्म दिखा रहे हैं.

विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. (Photo: Getty)
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज में दो शतक और एक अर्धशतक जड़े थे. फिर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने दिल्ली के लिए एक शतक और एक पचासा जमाया है.

विराट कोहली के अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भाग लेने की संभावना है, जो 11 जनवरी से होगी. किंग कोहली ने इस साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. कोहली के इस फैसले से सब चौंक गए थे. कोहली की कमी भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में खलती दिखी है.

हाल ही में भारत को अपने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद फैन्स और कुछ क्रिकेट विशेषज्ञों ने विराट कोहली से वापस टेस्ट क्रिकेट में लौटने की गुजारिश की. हालांकि कोहली ने स्पष्ट कहा कि वो अब एक ही फॉर्मेट में भारत के लिए खेलेंगे.

नवजोत सिद्धू ने क्या कहा?
पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि कोहली एक बार टेस्ट क्रिकेट में लौटे. कोहली ने नए साल के लिए भगवान से ये विश मांगी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'अगर भगवान मुझे एक वरदान देते, तो मैं कहता कि कोहली को संन्यास से वापस लाकर टेस्ट क्रिकेट खिलाओ. 1.5 बिलियन की आबादी वाले देश के लिए इससे ज्यादा खुशी और उत्साह की बात और क्या हो सकती है. उनकी फिटनेस बीस साल के लड़के जैसी है. वो खुद 24 कैरेट गोल्ड के समान हैं.'

विराट कोहली ने खुद इस संभावना को खारिज किया था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में शतक बनाने के बाद उन्होंने कहा था, 'यह हमेशा ऐसा ही रहेगा. मैं अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा हूं.'

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के मौजूदा चक्र में भारत की अगली टेस्ट सीरीज अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ होगी. उस दौरे पर भारत को मेजबान टीम के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं.

विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान रहे हैं. कप्तान के रूप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती, जबकि घरेलू मैदान पर सिर्फ दो मैच हारे. कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने 40 टेस्ट मैच जीते. 17 मैचों में टीम को हार मिली और 11 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे.

