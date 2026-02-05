scorecardresearch
 
पाकिस्तान के बायकॉट के बावजूद क्यों टॉस के लिए मैदान पर जाएंगे कप्तान सूर्या? जान लें ICC का नियम

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है. भारत को पूरे दो अंक पाने के लिए श्रीलंका जाकर तय समय पर टॉस के लिए मौजूद रहना जरूरी होगा. अगर भारत नहीं जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा.

15 फरवरी को श्रीलंका में होना है भारत-पाकिस्तान का मुकाबला (Photo: ITG)
15 फरवरी को श्रीलंका में होना है भारत-पाकिस्तान का मुकाबला (Photo: ITG)

पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले का बहिष्कार करेगा. यह मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना तय है. अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा रहता है, तो क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर माने जाने वाला यह मुकाबला रद्द हो जाएगा.

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मैच होना ही नहीं है, तो क्या टीम इंडिया को श्रीलंका जाना चाहिए? इसका जवाब है- हां, बिल्कुल जाना होगा. अब इसके पीछे के नियमों को भी जान लीजिए...

भारत को दो अंक कैसे मिलेंगे?

पाकिस्तान इस मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगा और मैच फॉरफिट करेगा. ऐसे में भारत को पूरे दो अंक तभी मिलेंगे, जब भारतीय टीम तय समय पर स्टेडियम पहुंचे और खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हो. ऐसे में टीम इंडिया, जिसकी कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं, को श्रीलंका जाना होगा. तय समय पर कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस के लिए मैदान पर आएंगे. जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा टॉस के लिए नहीं पहुंचेंगे, तब मैच रेफरी भारत को विजेता घोषित करेगा और दो अंक भारत के खाते में जाएंगे.

अगर भारत श्रीलंका नहीं गया तो क्या होगा?

अगर भारतीय टीम यह सोचकर श्रीलंका नहीं जाती कि मैच तो होना ही नहीं है, तो भारत को नुकसान हो सकता है. ऐसी स्थिति में मैच रेफरी दोनों टीमों को एक-एक अंक दे देगा.

क्या कहते हैं आईसीसी के नियम

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, किसी भी टीम को पूरे दो अंक पाने के लिए मैदान पर मौजूद होना और टॉस के लिए उपलब्ध रहना जरूरी होता है. इसी वजह से भारतीय टीम कोलंबो जाएगी, वहां अभ्यास भी करेगी और मैच की सारी औपचारिकताएं पूरी करेगी, जैसे वह हर मुकाबले से पहले करती है.

क्या पाकिस्तान पर ICC कार्रवाई करेगा?

फिलहाल आईसीसी ने कोई सीधी सजा का ऐलान नहीं किया है. हालांकि आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से कहा है कि वह अपनी सरकार के फैसले पर दोबारा विचार करे, क्योंकि इस तरह के कदम से वैश्विक क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है.

आईसीसी ने यह भी चेतावनी दी है कि इस फैसले के पाकिस्तान क्रिकेट पर गंभीर असर पड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह के प्रतिबंध या सजा की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन माना जा रहा है कि आईसीसी पाकिस्तान पर सख्त एक्शन ले सकता है.

पाकिस्तान के नेट रन रेट पर क्या असर पड़ेगा?

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार पाकिस्तान के लिए सिर्फ अंकों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसका नेट रन रेट (NRR) भी बुरी तरह प्रभावित होगा. आईसीसी के नियमों के अनुसार, जो टीम खेलने से इनकार करती है, उसे इसके पूरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं. गणना में यह माना जाएगा कि पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर खेले और 0 रन बनाए, जबकि भारत के नेट रन रेट पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत खेलने के लिए तैयार था.

इसका मतलब है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट भारी गिरावट झेलेगा, जो आगे चलकर टूर्नामेंट में उसकी स्थिति को और मुश्किल बना सकता है.

---- समाप्त ----
