कौन हैं सोनम येशे, जिन्होंने टी20 में 8 विकेट लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, घरेलू मैच में भी नहीं हुआ ऐसा

भूटान के बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येशे टी20 क्रिकेट में आठ विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज़ बन गए हैं. येशे ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि म्यांमार के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हासिल की, जो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में खेला गया. येशे ने अपने चार ओवरों में सिर्फ 7 रन देकर 8 विकेट झटके और म्यांमार की टीम को भूटान के 127/9 के जवाब में महज़ 45 रनों पर समेट दिया.
इसके साथ ही 22 वर्षीय येशे ने टी20 इतिहास में आठ विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बनकर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया. येशे को पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाज़ी के लिए लाया गया और उन्होंने पहली ही गेंद पर फ्यो वाई को क्लीन बोल्ड कर शानदार शुरुआत की. इसी ओवर में उन्होंने केके लिन थू और लिन आंग को भी पवेलियन भेज दिया और एक भी रन नहीं दिया. अपने दूसरे ओवर में उन्होंने खिन आय को आउट किया और सिर्फ तीन रन खर्च किए. तीसरे ओवर में येशे ने दो और विकेट अपने नाम किए, जबकि अंतिम ओवर में भी दो विकेट झटककर आठ विकेटों का ऐतिहासिक कारनामा पूरा किया.
जानें पहले का रिकॉर्ड
इससे पहले पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ दो गेंदबाज़ों ने सात विकेट लेने का कारनामा किया था. स्याज़रुल इद्रुस (2023 में मलेशिया के लिए चीन के खिलाफ 7/8) और अली दाऊद (2025 में बहरीन के लिए भूटान के खिलाफ 7/19).
वहीं, महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय और कुल टी20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े 7/0 हैं, जो 2024 में इंडोनेशिया की रोहमालिया ने मंगोलिया के खिलाफ हासिल किए थे. महिला टी20I में चार अन्य गेंदबाज़ों ने भी सात विकेट लिए हैं. फ्रेडरिक ओवरडाइक (नीदरलैंड्स, फ्रांस के खिलाफ 7/3), एलिसन स्टॉक्स (अर्जेंटीना, पेरू के खिलाफ 7/3) और समंती दुनुकेदेनिया (साइप्रस, चेक गणराज्य के खिलाफ 7/15).
2022 में किया था डेब्यू
हालांकि, सोनम येशे ने अब इन सभी को पीछे छोड़ते हुए आठ विकेट लेकर नया इतिहास रच दिया है. उन्होंने जुलाई 2022 में मलेशिया के खिलाफ टी20I डेब्यू किया था और उसी मैच में 3/16 के आंकड़े दर्ज किए थे. अब तक वह अपने करियर में 34 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 37 विकेट चटका चुके हैं.