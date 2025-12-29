scorecardresearch
 
इस गेंदबाज ने रचा इत‍िहास... टी20 इंटरनेशनल मैच में झटके 8 विकेट, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भूटान के गेंदबाज सोमन येशे ने इतिहास रचते हुए टी20 इंटरनेशनल में 8 विकेट अपने नाम किए. सोमन येशे की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर भूटान ने म्यांमार पर शानदार जीत हासिल की.

भूटानी स्पिनर ने टी20 इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट अपने नाम किए. (Photo: ICC)
भूटान के 22 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर सोमन येशे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. सोमन किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. यानी सोमन ने 8 विकेट लेकर टी20I में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. सोमन ने यह उपलब्धि गेलेफू के गेलेफू इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में हासिल की.

सोमन येशे ने म्यांमार के खिलाफ मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने चार ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 8 विकेट झटके. उनकी इस घातक गेंदबाजी के चलते म्यांमार की पूरी टीम 45 रन पर ढेर हो गई. मुकाबले में म्यांमार की टीम भूटान की ओर से सेट किए गए 127 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी.

इस मुकाबले में भूटान ने पूरी तरह दबदबा बनाया और टी20I सीरीज 5-0 से जीत ली. पूरी सीरीज में सोमन येशे ने घातक गेंदबाजी की और 13 विकेट अपने नाम किए. सोमन 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे. सोमन ने साल 2022 में मलेशिया के खिलाफ टी20I डेब्यू किया था, जहां उन्होंने 3 विकेट लिए थे. तब से अब तक वह 35 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 38 विकेट ले चुके हैं और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

इन गेंदबाजों से आगे निकले सोमन
अब तक 6 गेंदबाज ऐसे हुए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 7-7 विकेट लिए. मेन्स टी20I में सयाजरुल इद्रस (मलेशिया) और अली दाऊद (बहरीन) ने ये कारनामा किया है. वहीं विमेंस इंटरनेशनल में आर रोहमलिया (इंडोनेशिया), फ्रेडरिक ओवरडिज्क (नीदरलैंड्स), एलिसन स्टॉक्स (अर्जेंटीना) और समंथी दुनुकेडेनिया (साइप्रस) ने ये कीर्तिमान रचा.

महिला टी20I में सबसे बेहतरीन आंकड़ा आर. रोहमालिया के नाम है, जिन्होंने 2024 में मंगोलिया के खिलाफ बिना कोई रन दिए 7 विकेट लिए थे, वहीं मेन्स टी20 इंटरनेशनल में इससे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सयाजरुल इद्रस का था, जिन्होंने चीन के खिलाफ 7 विकेट देकर 8 रन खर्च करके लिए थे.

 

भारत के दीपक चाहर ने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 7 रन देकर 6 विकेट झटके थे. यह आईसीसी के फुल मेम्बर टीम्स के किसी गेंदबाज की टी20 इंटरनेशनल में सबसे बेस्ट गेंदबाजी रही. खास बात यह है कि युगांडा के दिनेश नकरानी ने 2021 में लेसोथो के खिलाफ 7 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे. युगांडा हालांकि आईसीसी का फुल मेम्बर सदस्य नहीं है.

