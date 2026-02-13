scorecardresearch
 
कौन है ये 6 फुट 8 इंची क्रिकेटर? जिसने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में घुटनों पर ला दिया, RCB से खास कनेक्शन...

ऑस्ट्रेलिया पर जिम्बाब्वे ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यादगार जीत हासिल की है. जिम्बाब्वे की इस जीत के हीरो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी रहे. मुजारबानी ने तूफानी गेंदबाजी करके अपनी टीम की जीत को आसान बना दिया.

ब्लेसिंग मुजारबानी ने किया यादगार प्रदर्शन (Photo: AFP)
ब्लेसिंग मुजारबानी ने किया यादगार प्रदर्शन (Photo: AFP)

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 13 फरवरी (शुक्रवार) को जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया. इस जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से कंगारू टीम की कमर तोड़ दी. 6 फुट 8 इंच लंबे मुजारबानी ने अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ के दम पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जमने का मौका ही नहीं दिया और मैच का रुख जिम्बाब्वे की तरफ मोड़ दिया.

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी ने 4 ओवरों में 17 रन देकर 4 विकेट लिए, जो इस फॉर्मेट में उनका सबसे उम्दा प्रदर्शन रहा. उन्होंने जोश इंगलिस, टिम डेविड, मैथ्यू रेनशॉ और एडम जाम्पा के विकेट झटके. इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मुजारबानी जिम्बाब्वे क्रिकेट के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. इस गेंदबाज की खासियत उछाल भरी गेंदें और लगातार सटीक स्पेल है. टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है.

शानदार रहा है मुजारबानी का करियर
ब्लेसिंग मुजारबानी आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) फ्रेंचाइजीज की नजरों में भी रहे हैं. आईपीएल के पिछले सीजन में मुजारबानी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लुंगी एनगिडी के रिप्लेसमेंट के तौर पर 75 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा था. हालांकि मुजारबानी तब बेंच पर ही बैठे रहे.

ब्लेसिंग मुजारबानी ने दुनिया भर की टी20 लीग्स में हिस्सा लेकर अनुभव हासिल किया है. फ्रेंचाइजी क्रिकेट में मुजारबानी के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाई और यही अनुभव ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ काम आया. मुजारबानी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू दिसंबर 2017 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के जरिए किया था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

ब्लेसिंग मुजारबानी ने अब तक जिम्बाब्वे के लिए 18 टेस्ट, 57 ओडीआई और 85 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में मुजारबानी ने 26.20 की औसत से 67 विकेट झटके हैं. वहीं वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम पर 33.35 के एवरेज से 70 विकेट दर्ज हैं. टी20 इंटरनेशनल में मुजारबानी ने 21.08 की औसत और 7.10 की इकोनॉमी रेट से 100 विकेट अपने नाम किए हैं.

ऐसा रहा ऑस्ट्रेलिया-जिम्बाब्वे का मैच
कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हुए ग्रुप-बी के इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 169 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने नाबाद 64 रनों की शानदार पारी खेली.

जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. जोश इंगलिस, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड और कप्तान ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गए. इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू रेनशॉ ने 77 रनों की साझेदारी कर उम्मीद जगाई, लेकिन रयान बर्ल ने मैक्सवेल को आउट कर मैच एक बार फिर पलट दिया.

इसके बाद मार्कस स्टोइनिस, बेन ड्वारशुइस और एडम जाम्पा सस्ते में आउट हो गए. टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में यह दूसरी बार है जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है. ब्लेसिंग मुजारबानी की अगुवाई में जिम्बाब्वे ने साबित कर दिया कि वे अब किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने की ताकत रखते हैं. उनकी यह शानदार गेंदबाजी लंबे समय तक याद रखी जाएगी और जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए नई उम्मीद भी बन गई है.

