Beau Webster: एशेज सीरीज 2025-26 के सिडनी टेस्ट की जब भी बात होगी तो ब्यू वेबस्टर की भी चर्चा होगी. उन्होंने एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में अपनी अहम भूमिका साबित कर दी. भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले वेबस्टर को भरोसा था कि वह इस टीम में जगह पाने के हकदार हैं और सिडनी टेस्ट में उन्होंने इस भरोसे को प्रदर्शन में बदल दिया.
नंबर 9 पर उतरकर वेबस्टर ने संयम भरी अर्धशतकीय पारी खेली, जिन्होंने 87 गेंदों पर 71 रन जड़े. और फिर ऑफ-स्पिन से करियर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े हासिल किए. उनके इस प्रदर्शन ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत की.
Alex Carey scores the winning runs as Australia claims a 4-1 series win.#Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/SfFwXWibrn— cricket.com.au (@cricketcomau) January 8, 2026
दरअसल, दूसरी पारी में जब इंग्लैंड की टीम 219/3 रन के स्कोर पर थी. तभी उन्होंने अपने एक ही ओवर में पहले हैरी ब्रूक और फिर विल जैक्स को निपटाकर अंग्रेजों का स्कोर 219/ 5 कर दिया. वहीं उन्होंने बेन स्टोक्स को भी 1 रन के स्कोर पर आउट किया. इस तरह उन्होंने 16 ओवर में 64 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. कुल मिलाकर यहीं से इंग्लैंड की टीम पिछड़ गई . इसके बाद इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 342 रन पर सिमट गई.
इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 384 रन बनाए थे. फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ट्रेविस हेड के 167 और स्टीव स्मिथ के 138 रनों की बदौलत 567 का स्कोर बनाया था. इंग्लैंड की दूसरी पारी खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को रनचेज के लिए 160 रनों का टारगेट मिला था, जो उसने 5 विकेट खोकर पा लिया.
'I've got full faith in the selectors'— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 7, 2026
71* & 3 wickets with his offies in Sydney, Beau Webster understands the nature of selection 🗣️ pic.twitter.com/8j7xS31NU2
भारत के खिलाफ हुआ था वेबस्टर का टेस्ट डेब्यू
बारह महीने पहले सिडनी में ही वेबस्टर का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के निर्णायक मैच में भारत के खिलाफ डेब्यू हुआ था. तब उन्होंने मिचेल मार्श की जगह ली और तुरंत इस फैसले को सही साबित किया. पहली पारी में हाफ सेंचुरी और चेज में नाबाद 39 रन बनाकर जीत पक्की की जिससे ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीत ली. हालांकि उस प्रदर्शन के बाद भी वेबस्टर एशेज सीरीज के शुरुआत में बाहर रहे. लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला, उन्होंने जता दिया कि वो मैच विनर खिलाड़ी हैं. 32 साल के वेबस्टर 7 टेस्ट मैचों में 381 रन 34.63 के एवरेज से बना चुके हैं. वहीं उनके नाम 8 टेस्ट विकेट भी हैं.