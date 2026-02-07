WI vs SCO Live Score: रोमांचक हुआ वेस्टइंडीज-स्कॉटलैंड़ का मैच, 6 ओवर का खेल बाकी

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच नंबर-2 में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड का मुकाबला जारी है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को जीत के लिए 183 रनों का टारगेट दिया है. स्कॉटलैंड का स्कोर 14 ओवर में 119-4 है.

और पढ़ें

वेस्टइंडीज की टीम दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है. वहीं स्कॉटलैंड की टीम को बड़े मैचों का उतना अनुभव नहीं है. बांग्लादेश की छुट्टी होने के बाद स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला. इस मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए...

हेटमायर का तूफानी पचासा

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज ने 5 विकेट पर 182 रन बनाए. शिमरॉन हेटमायर ने 6 छक्के और दो चौके की मदद से 36 बॉल पर 64 रनों का योगदान दिया. हेटमायर ने इस दौरान 22 गेंदों पर ही फिफ्टी पूर कर ली. यह टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के किसी बल्लेबाज की सबसे तेज फिफ्टी रही.

सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने भी 4 चौके और एक सिक्स की मदद से 30 गेंदों पर 35 रनों की इनिंग्स खेली. शेरफेन रदरफोर्ड (26 रन) और रोवमैन पॉवेल (24 रन) भी क्रीज पर टिकने में कामयाब रहे. स्कॉटलैंड की तरफ से ब्रैड क्यूरी ने सबसे ज्यादा दो विकेट चटकाए. माइकल लीस्क, ओलिवर डेविडसन और सफयान शरीफ ने एक-एक विकेट हासिल किया.

Advertisement

स्कॉटलैंड की प्लेइंग इलेवन: जॉर्ज मुन्सी, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), ब्रैंडन मैकमुलेन, माइकल जोन्स, टॉम ब्रूस, रिची बेरिंगटन (कप्तान), माइकल लीस्क, ओलिवर डेविडसन, मार्क वाट, ब्रैड क्यूरी, सफयान शरीफ.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती और शमर जोसेफ

---- समाप्त ----