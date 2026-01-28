scorecardresearch
 
रोहित-कोहली के विजय हजारे मैच क्यों नहीं दिखे लाइव? BCCI ने बताई असली वजह

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) अब अपनी पुरानी प्रसारण नीति में बदलाव करने जा रहा है. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया के मुताबिक बीसीसीआई अपने ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स के साथ मिलकर आने वाले सीजन में और ज्यादा घरेलू मैचों का लाइव टेलीकास्ट सुनिश्चित करेगा.

विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में उतरे थे. (Photo: PTI)
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी ने पूरे देश का ध्यान खींचा, लेकिन उनके मैचों का लाइव टेलीकास्ट ना होना फैन्स के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया. अब इस पूरे मामले पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने स्थिति साफ कर दी है. सैकिया ने स्पष्ट किया कि रोहित-कोहली (ROKO) के मैचों को टीवी पर ना दिखाना किसी तरह की अनदेखी या जानबूझकर लिया गया फैसला नहीं था. इसके पीछे लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं जिम्मेदार थीं.

दरअसल, टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में एक ही समय पर कई मुकाबले खेले जा रहे थे. ऐसे में बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर्स के पास हर मैच को लाइव दिखाने की तकनीकी व्यवस्था मौजूद नहीं थी. इसी वजह से सिर्फ कुछ चुनिंदा मुकाबलों का ही प्रसारण किया गया, जिसमें विराट कोहली के दिल्ली और रोहित शर्मा के मुंबई वाले मैच शामिल नहीं हो सके.

विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सुपरस्टार खिलाड़ियों की घरेलू क्रिकेट में वापसी को लेकर फैन्स में जबरदस्त उत्साह था.  जब उनके मैचों की लाइव तस्वीरें नहीं आईं, तो सोशल मीडिया पर नाराज़गी साफ नजर आई. फैन्स लगातार सवाल पूछते रहे कि इतनी बड़ी वापसी को आखिर क्यों नहीं दिखाया गया.

स्पोर्टस्टार को दिए इंटरव्यू में देवजीत सैकिया ने स्वीकार किया कि अब घरेलू क्रिकेट को लेकर माहौल पूरी तरह बदल चुका है. उन्होंने कहा, 'पहले करीब 100 घरेलू मैचों का ही प्रसारण किया जाता था और उसी सिस्टम पर हम चलते थे. तब कभी यह सवाल नहीं उठता था कि कोई खास मैच क्यों नहीं दिखाया गया. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों की घरेलू क्रिकेट में भागीदारी ने दर्शकों और मीडिया दोनों की दिलचस्पी कई गुना बढ़ा दी है.'

बीसीसीआई अब प्रसारण नीति में करेगा बदलाव
देवजीत सैकिया ने यह भी ऐलान किया कि बोर्ड अब अपनी पुरानी प्रसारण नीति में बदलाव करने जा रहा है. BCCI अपने ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स के साथ मिलकर आने वाले सीजन में ज्यादा से ज्यादा घरेलू मैचों का लाइव प्रसारण सुनिश्चित करेगा. उनका मानना है कि घरेलू क्रिकेट अब सिर्फ चयन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि दर्शकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन चुका है.

देवजीत सैकिया ने घरेलू क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी को बेहद फायदेमंद बताया. उनके मुताबिक इससे टूर्नामेंट की गुणवत्ता बढ़ती है और मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा तेज होती है. साथ ही युवा खिलाड़ियों को बड़े सितारों के साथ खेलने का अनुभव मिलता है. उन्होंने कहा कि जब युवा खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम साझा करते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो तेजी से सीखते हैं.

इन दोनों दिग्गजों की वापसी और दमदार प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि घरेलू क्रिकेट अब सिर्फ पर्दे के पीछे का मंच नहीं रहा. फैन्स इसे लाइव देखना चाहते हैं और बीसीसीआई भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में है...

---- समाप्त ----
