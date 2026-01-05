scorecardresearch
 
विजय हजारे में अपना तीसरा मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली, पंत-हर्षित पर आया ये अपडेट

विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में रेलवे के खिलाफ दिल्ली का अगला मुकाबला नहीं खेलेंगे और 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम इंडिया से जुड़ेंगे. हालांकि, ऋषभ पंत और हर्षित राणा इस मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. दिल्ली ग्रुप डी में शीर्ष पर है और जीत से अगले दौर में पहुंच सकती है.

विजय हजारे का तीसरा मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली (Photo: ITG)
भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी में रेलवे के खिलाफ दिल्ली के मुकाबले में नहीं खेलेंगे. दिल्ली के हेड कोच सरनदीप सिंह ने पीटीआई को यह जानकारी दी. प्रीमियर घरेलू वनडे टूर्नामेंट में वापसी करते हुए 131 और 77 रन की पारियां खेलने वाले कोहली जल्द ही 11 जनवरी से शुरू हो रही न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए राष्ट्रीय टीम से जुड़ेंगे.

हालांकि, तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत मंगलवार को अलूर में होने वाले इस मैच के लिए चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे, ऐसा सरनदीप ने बताया. हेड कोच और पूर्व भारतीय स्पिनर सरनदीप सिंह ने कहा, विराट उपलब्ध नहीं हैं. पंत और हर्षित खेलेंगे.

यह भी पढ़ें: बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीत, विराट कोहली का ODI डबल हंड्रेड... इस साल भारतीय फैन्स की ये 5 हसरतें होंगी पूरी?

3 मैच खेलने की थी अटकलें

इससे पहले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने संकेत दिया था कि कोहली तीन मैच खेलेंगे. दिल्ली ने अब तक पांच में से चार मुकाबले जीतकर ग्रुप डी में शीर्ष स्थान बना रखा है और रेलवे के खिलाफ जीत उन्हें टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए काफी होगी.

यह भी पढ़ें: 'रोहित-कोहली को टेस्ट से संन्यास के लिए मजबूर किया गया...', पूर्व क्रिकेटर का चौंकाने वाला दावा

11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा. इसके बाद 14 जनवरी को राजकोट और 18 जनवरी को इंदौर में मुकाबले होंगे. कोहली, जो अब एक फॉर्मेट के क्रिकेटर हैं, हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रहे हैं. उन्होंने पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू तीन मैचों की सीरीज़ में दो शतक और एक नाबाद 65 रन की पारी खेली थी.

