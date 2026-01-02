बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीत, विराट कोहली का ODI डबल हंड्रेड... इस साल भारतीय फैन्स की ये 5 हसरतें होंगी पूरी?

साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा. एक तरफ भारत ने आईसीसी मेन्स चैम्पियंस ट्रॉफी और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा, तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर टेस्ट सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा.

और पढ़ें

अब पूरी दुनिया 2026 में कदम रख चुकी है. भारतीय क्रिकेट फैन्स को उम्मीद है कि इस साल टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए हालात सामान्य होंगे, जबकि व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में जीत का सिलसिला पिछले साल की तरह ही जारी रहेगा. इसके साथ ही फैन्स कुछ और बड़े मोमेंट्स भी देखना चाहते हैं...

वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करने की चुनौती: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद से भारत टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 टीम बना हुआ है. इस दौर में टीम इंडिया ने सिर्फ 5 मुकाबले हारे और प्रदर्शन के लिहाज से इसे अब तक की सबसे संतुलित भारतीय टी20 टीम माना जा रहा है. 2026 का मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में ही खेला जाएगा, जिससे उम्मीदें कई गुना बढ़ेंगी. मेन्स क्रिकेट में अब तक कोई भी टीम टी20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड नहीं कर पाई है. अगर भारत ऐसा करता है, तो यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी.

Advertisement

महिला टीम की निगाहें इतिहास रचने पर: भारतीय महिला टीम इस समय वनडे क्रिकेट की मौजूदा चैम्पियन है. अब भारतीय महिला टीम के पास इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा. भारतीय महिला टीम को अभी भी पूरी तरह अपराजेय नहीं माना जाता, लेकिन यह वही टीम है जिसने तमाम उम्मीदों और दबावों के बीच अपना पहला आईसीसी खिताब जीता था. 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड की मेजबानी में होने वाला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इस टीम के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि खुद को स्थापित करने का मौका होगा.

टेस्ट में खत्म हो सकता है सूखा: भारतीय टीम ने आखिरी बार विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज जुलाई 2023 में जीती थी. तब उसने वेस्टइंडीज को दो मैचों की सीरीज में 1-0 से पराजित किया था. इसके बाद भारत को अपने घर में ही 2 बार व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. भारत को अगस्त में श्रीलंका और नवंबर में न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज खेलनी है. यह दोनों सीरीज आसान नहीं होगी. श्रीलंका एक नई और मजबूत टेस्ट टीम तैयार कर रहा है, जबकि न्यूजीलैंड में भारत ने आखिरी टेस्ट सीरीज़ 2009 में जीती थी. फिलहाल भारत वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की अंकतालिका में छठे स्थान पर है. अगर भारत को फाइनल की दौड़ में बने रहना है, तो इन दोनों विदेशी दौरों में टेस्ट सीरीज जीत लगभग अनिवार्य होगी.

Advertisement

किंग कोहली का खत्म हो सकता है ये इंतजार: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में 53 शतक जड़ चुके हैं. हालांकि कोहली अपने सुनहरे ओडीआई करियर में अब तक दोहरा शतक नहीं जड़ पाए हैं. कोहली का वनडे इंटरनेशनल में बेस्ट स्कोर 183 रन रहा है, जो उन्होंने एशिया कप 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ बनयाा था. कोहली 50 ओवर्स क्रिकेट में जैसी फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे में फैन्स को उम्मीद है कि किंग इस साल जरूर वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने में कामयाब होंगे.

एशियन गेम्स में डबल गोल्ड पर निगाहें: एशियन गेम्स 2026 जापान के आइची प्रिफेक्चर और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्तूबर तक आयोजित होना है. आगामी एशियन गेम्स में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में क्रिकेट स्पर्धाएं आयोजित होगी. भारत की मेन्स और महिला टीमों ने 2023 में हांग्जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे. अबकी बार भी भारत की दोनों टीम्स एशियन गेम्स में गोल्ड पर कब्जा करना चाहेंगी. आगामी एशियन गेम्स के सभी क्रिकेट मैच आइची प्रिफेक्चर के कोरोगी एथलेटिक पार्क में आयोजित किए जाएंगे.

---- समाप्त ----