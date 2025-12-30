scorecardresearch
 
'रोहित-कोहली को टेस्ट से संन्यास के लिए मजबूर किया गया...', पूर्व क्रिकेटर का चौंकाने वाला दावा

पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने पर सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि यह फैसला स्वाभाविक नहीं लगता और संभव है कि इसके पीछे कोई मजबूरी रही हो. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद दोनों ने रणजी ट्रॉफी में वापसी की थी, लेकिन इसके बावजूद मई में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब केवल वनडे खेलते हैं (Photo: ITG)
रोहित शर्मा और विराट कोहली इस समय केवल वनडे फॉर्मेट में ही सक्रिय हैं. दोनों दिग्गजों ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर सवाल खड़े किए हैं. मई महीने में जब इस दिग्गज जोड़ी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया, तो इस फैसले ने पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका दिया. फिलहाल ‘रो-को’ केवल वनडे फॉर्मेट में ही भारत के लिए खेल रहे हैं.

क्या रो-को को टेस्ट से संन्यास के लिए मजबूर किया गया?

अपने यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में रॉबिन उथप्पा ने दावा किया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लगता. उन्होंने कहा कि इस अचानक फैसले की असली वजह पर बात करना खुद इन दोनों खिलाड़ियों पर निर्भर करता है, लेकिन उन्हें यह फैसला किसी मजबूरी जैसा महसूस होता है.

उथप्पा ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि यह जबरन किया गया आत्मसमर्पण था या नहीं, लेकिन यह बिल्कुल भी स्वाभाविक विदाई नहीं लगती. सच्चाई क्या है, यह वे दोनों ही अपने समय पर बताएंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह फैसला स्वाभाविक था.'

रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेना काफी चौंकाने वाला रहा. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद, दोनों ने लंबे समय बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी की थी, ताकि अपने टेस्ट करियर को आगे बढ़ाया जा सके. हालांकि, इसके बावजूद मई महीने में दोनों ने रहस्यमय तरीके से टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इसी दौरान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले शुभमन गिल को नया टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया.

उथप्पा ने आगे कहा, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित रन नहीं बना पा रहे थे, तब मुझे लगा था कि उन्हें छह महीने का ब्रेक लेकर अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए. मुझे पूरा भरोसा था कि रोहित जल्द ही टेस्ट में धमाकेदार वापसी करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
 

