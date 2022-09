Virat Kohli, India vs Pakistan: 200 रनों के पार पहुंच सकती थी टीम इंडिया, डेथ ओवर्स की 10 बॉल पर बदला गणित

Virat Kohli, India vs Pakistan: एशिया कप 2022 सीजन में भारतीय टीम को पहली हार मिली है. रविवार को दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है. मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को शानदार शुरुआत मिली थी.

कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान केएल राहुल ने मिलकर शुरुआती 5 ओवर में 54 रन बना दिए थे. यहां से लग रहा था कि टीम इंडिया 200 से ज्यादा रन का स्कोर बनाएगी, मगर दांव कुछ उलटा ही पड़ता नजर आया.

रोहित और राहुल के आउट होते ही टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया. एक छोर पर विराट कोहली ने अपने पैर जमाए रखे, लेकिन दूसरी तरफ सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत का आना-जाना लगा रहा. दीपक हुड्डा ने थोड़ा दम दिखाया, तो लगा कि भारतीय टीम कम से कम 200 के स्कोर तक तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन आखिरी के दो ओवर में पूरा गेम ही बदल गया.

आखिरी दो ओवर में कोहली का बल्ला शांत दिखा

18वें ओवर की आखिरी बॉल पर कोहली ने छक्का लगाकर फिफ्टी पूरी की. मगर 19वें ओवर में जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी थी, तब उनका बल्ला खामोश नजर आया. कोहली सिंगल-डबल रन ही लेते दिखे. 19वें ओवर में दीपक हुड्डा आउट हुए और भारतीय टीम सिर्फ 7 ही बना सकी. कोहली ने आखिरी ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखी. 20वें ओवर की शुरुआती तीन बॉल पर हारिस रऊफ ने कोहली को कोई रन नहीं बनाने दिए.

10 गेंदों पर भारतीय टीम सिर्फ 8 रन ही बना सकी

चौथी बॉल पर कोहली दो रन लेने के चक्कर में रनआउट हो गए. इस तरह आखिरी दो ओवर की 10 गेंदों पर भारतीय टीम सिर्फ 8 रन बना सकी. वो तो शुक्र है कि आखिरी दो बॉल पर रवि बिश्नोई के शॉट पर फखर जमान ने मिस फील्डिंग कर दी, तो दो चौके मिल गए. यदि इन 10 गेंदों पर बड़े हिट लगते, तो शायद 20-25 रन एक्स्ट्रा बन सकते थे और टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच सकता था. ऐसे में पाकिस्तान पर दबाव होता और मैच का नतीजा कुछ और ही हो सकता था.

मैच के बाद कोहली ने भी इस बात को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि यदि 20-25 रन और बनाते, तो शायद कहानी कुछ और होती. मगर मिडिल ऑर्डर में लगातार विकेट गिरने से ऐसा नहीं हो सका.

That's that from another close game against Pakistan.



Pakistan win by 5 wickets.



Up next, #TeamIndia play Sri Lanka on Tuesday.



Scorecard - https://t.co/xhki2AW6ro #INDvPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/Ou1n4rJxHu