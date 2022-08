Virat Kohli KL Rahul: विराट कोहली, केएल राहुल की एशिया कप से वापसी पर सोशल मीडिया पर बाढ़, फैन्स बोले- स्वागत नहीं करोगे हमारा

Virat Kohli KL Rahul: इसी महीने से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. इसमें पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल की वापसी हुई है. राहुल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ही टीम को लीड करते नजर आएंगे.

कोहली और राहुल की वापसी से फैन्स खुशी से काफी गदगद हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं. इससे सोशल मीडिया पर कोहली-राहुल को लेकर पोस्ट की बाढ़ सी आ गई है. एक यूजर ने फिल्म 'दबंग' वाली सलमान खान की फोटो शेयर करते हुए लिखा- स्वागत नहीं करोगे हमारा.

सर्जरी के बाद लौट रहे राहुल

बता दें कि केएल राहुल ने हाल ही में जर्मनी में अपनी ग्रोइन की सर्जरी कराई थी. इसके बाद वह बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में रिहैब के लिए आए थे. यहां आने पर उन्हें कोरोना हो गया था. फिलहाल, वह ठीक हैं. वहीं विराट कोहली बेहद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. वह ढाई साल से इंटरनेशनल शतक नहीं लगा सके हैं. ऐसे में अब दोनों से इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

27 अगस्त से होगा एशिया कप

27 अगस्त से 11 सितंबर तक यूएई में होने वाले एशिया कप 2022 में छह टीमें भाग लेंगी. इनमें श्रीलंका, डिफेंडिंग चैम्पियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पहले ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं.

जबकि क्वालिफाइंग राउंड के बाद छठी और अंतिम टीम का निर्णय होगा. छह टीमों का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट 20 अगस्त से शुरू होगा जिसमें जिसमें हॉन्गकॉन्ग, कुवैत, सिंगापुर और यूएई हैं.

Happy with the squad..King Kohli & KL Rahul makes a comeback...😀❤️#AsiaCup2022 — Aviral Rai (@cric_fan23) August 8, 2022

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, आर. अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान.

ये तीन खिलाड़ी स्टैंडबाय

बीसीसीआई ने ट्वीट में कहा, 'जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. वे वर्तमान में बेंगलुरु में स्थित एनसीए में रिहैब कर रहे हैं. तीन खिलाड़ियों श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर को स्टैंडबाय के रूप में नामित किया गया है.'