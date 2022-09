Virat Kohli-Rohit Sharma: 'हमारा गोल तो वर्ल्डकप ही है...', 71वें शतक के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने लिया विराट कोहली का मज़ेदार इंटरव्यू

एशिया कप-2022 में भारतीय टीम भले ही फाइनल तक क्वालिफाइ ना कर पाई हो लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया आखिरी मैच यादगार साबित हो गया. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने यहां शतक जड़ा, विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर का यह 71वां शतक था. जिसका इंतज़ार करीब तीन साल से किया जा रहा था.

इस स्पेशल शतक के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली का एक इंटरव्यू लिया, जो बीसीसीआई ने अपलोड किया है. विराट कोहली ने यहां कहा, ‘हमारी टीम के लिए यह एक स्पेशल दिन था, क्योंकि हमने पिछले मैच के बाद बात की थी कि इस मैच में हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा. हमारा गोल वर्ल्डकप ही है, हम उन चीज़ों से सीखेंगे जो हम करना चाह रहे हैं’.

What happens when @ImRo45 interviews @imVkohli ☺️ 👏



Laughs, mutual admiration & a lot of respect 😎- by @ameyatilak



Full interview 📽️https://t.co/8bVUaa0pUw #TeamIndia | #AsiaCup2022 | #INDvAFG pic.twitter.com/GkdPr9crLh