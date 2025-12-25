scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तूफानी फॉर्म, शतकों की झड़ी... विराट कोहली अब रुकने वाले नहीं! वर्ल्ड कप 2027 है अल्टीमेट टारगेट

भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली वनडे क्रिकेट में जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं. कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में दो शतक लगा दिए थे. कोहली अब विजय हजारे ट्रॉफी में तूफानी फॉर्म में दिख रहे हैं.

Advertisement
X
विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा था. (Photo: PTI)
विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा था. (Photo: PTI)

करीब 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरे विराट कोहली ने 24 दिसंबर (बुधवार) को बल्ले से समां बांध दिया. कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में 101 गेंदों पर 131 रन बनाए. कोहली की यह इनिंग्स पूरी तरह ओडीआई अंदाज में खेली गई, जहां उन्होंने शुरुआत में संभलकर शॉट्स खेले, फिर नजर जमाते ही गेंदों पर जमकर प्रहार किए.

बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में खेले गए मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने अपनी शतकीय पारी में 14 चौके और तीन छक्के लगाए. दिल्ली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 299 रनों का लक्ष्य 37.4 ओवरों में ही 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. इस इनिंग्स के दौरान कोहली ने लिस्ट-ए क्रिकेट में अपने 16,000 रन पूरे कर लिए. कोहली ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने हासिल की थी.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली की विजय हजारे में सुनामी, शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Sharma and Virat Kohli
BCCI की सख्ती के बाद जाग उठा डोमेस्टिक क्रिकेट, रोहित-कोहली ने लूटी महफिल
VIRAT KOHLI
विराट कोहली की विजय हजारे में सुनामी, शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
Jaspreet Bumrah
Jaspreet Bumrah नहीं खेलेंगे Vijay Hazare Trophy!
M Chinnaswamy Stadium
चिन्नास्वामी में विजय हजारे का मैच नहीं खेलेंगे कोहली, एक दिन पहले बदला वेन्यू
15 साल बाद Vijay Hazare में Virat Kohli की वापसी

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. कोहली ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए लगातार दो वनडे शतक लगाए थे. उनकी मौजूदा फॉर्म अब 'ठीक-ठाक' नहीं बल्कि तूफानी हो चुकी है. विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि घरेलू क्रिकेट में लगाया गया यह शतक उसी लय का हिस्सा है, जिसमें कोहली लगातार खेल रहे हैं.

Advertisement

कोहली का पूरा फोकस वनडे क्रिकेट पर
चूंकि विराट कोहली इस समय अपना ज्यादातर फोकस 50 ओवर्स क्रिकेट पर रखे हुए हैं, ऐसे में घरेलू लिस्ट-ए मुकाबले उनके लिए गेम फिट रहने के लिहाज से सबसे बेहतर मंच बनते हैं. इस मैच में उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि तेज गति से बनाए. उन्होंने 83 गेंदों में शतक पूरा किया और सेट होने के बाद पूरे चेज को पूरी तरह नियंत्रण में रखा.

राजकुमार शर्मा ने कहा, 'वो बहुत अच्छे हैं और शानदार फॉर्म में हैं. अपनी फॉर्म को उन्होंने बरकरार रखा है. जैसे इंडिया के लिए अभी दो शतक बनाए थे, उसी निरंतरता में अब शानदार बल्लेबाजी  की और दिल्ली को मैच जिताया. काफी समय बाद वो घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने बेहद शानदार पारी उन्होंने खेली.'

राजकुमार शर्मा का मानना है कि विराट कोहली की निरंतरता उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में भी भारत का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनाती है. राजकुमार ने आगे कहा, 'देखिए वो शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने पिछले दोनों मैचों में भारत के लिए शतक लगाकर इसे दिखाया भी है. वो बेहतर फॉर्म में हैं. वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा निरंतर है. मेरे ख्याल से वो पूरी तरह वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं.'

Advertisement

दिल्ली के लिए यह जीत टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत है, जबकि भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए यह साफ संकेत है कि विराट कोहली अभी भी रन बनाने के लिए बेहद भूखे हैं. ऐसे में करीब डेढ़ साल दूर खड़े बिग टूर्नामेंट यानी वनडे वर्ल्ड कप के लिए किंग कोहली को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement