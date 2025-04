भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने निर्दोष लोगों पर हुए इस 'घृणित' हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई. वहीं उनकी एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा का भी इस हिंसक हमले पर र‍िएक्शन आया.

कोहली ने पहलगाम हमले को लेकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की. कोहली ने ल‍िखा- पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए इस जघन्य हमले से बहुत दुखी हूं. पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. ज‍िन लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई हैं, उनके परिवारों को शांति और ताकत मिले, और इस क्रूर हमले के लिए न्याय जरूर म‍िलना चाहिए.



वहीं व‍िराट कोहली की एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी इस हमले को लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. अनुष्का ने लिखा- कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए इस कायराना आतंकी हमले से दिल बहुत दुखी है. पीड़ितों के परिवारों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं और उनकी लिए मैं प्रार्थना करती हूं. यह एक भयानक हमला है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा.



ध्यान रहे यह हमला मंगलवार को पहलगाम के प्रसिद्ध बैसरन घाटी में हुआ, जहां आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की यह इंस्टा स्टोरी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं उनके फैन्स उनके इस पोस्ट को खूब शेयर कर रहे हैं.



नीरज चोपड़ा और इन ख‍िलाड़‍ियों का भी छलका दर्द

ओलंपिक में दो पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु सहित खेल जगत ने पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले पर शोक व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा की.

चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, ‘जम्मू-कश्मीर में हुए दुखद हमले से दिल दहल गया है. पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं.’

सिंधु ने भी एक भावुक पोस्ट में लिखा, ‘पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मेरा दिल दुखता है. इतना दर्द. इतना नुकसान. कोई भी किसी भी कारण से ऐसी क्रूरता को उचित नहीं ठहरा सकता. पीड़ित परिवारों का दुख शब्दों से परे है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं. हम आपके साथ हैं.’

लंदन ओलंपिक की कांस्य विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने लिखा, ‘पहलगाम आतंकी हमला उन खतरों की दिल दहला देने वाली याद दिलाता है, जिनका हम सामना कर रहे हैं. मेरी प्रार्थनाएं उन आत्माओं और उनके परिवारों के साथ हैं जिन्हें हमने खो दिया. डर फैलाने वाले जान लें कि भारत एकजुट है, और न्याय होगा. जय हिंद.’

