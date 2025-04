Suresh Raina on Pahalgam terror attack: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में मौजूद पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में मंगलवार दोपहर में आतंकी हमला हुआ. जहां आतंकवाद‍ियों ने पर्यटकों को न‍िशाना बनाया. दोपहर 2.45 बजे करीब छह आतंकी पहुंचे और अलग-अलग जगहों पर अटैक कर दिया. आतंकियों ने वहां मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाईं. इनमें 26 टूरिस्ट की मौत हो गई.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब कमेंटेटेर सुरेश रैना ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपनी प्रत‍िक्रिया दी. रैना ने अपने पोस्ट में लिखा- आज कश्मीर में पहलगाम पर हुए आतंकी हमले से दिल बहुत दुखी हूं . मैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूं. भारत अपनी बहादुर सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा है. न्याय जरूर मिलेगा.



यह भी पढ़ें: पहलगाम आतंकी हमले पर क्रिकेटरों का फूटा गुस्सा, गंभीर-इरफान बोले- ये दुख अपना सा...

Heartbroken by the Pahalgam terror attack in Kashmir today. I strongly condemn this cowardly act by Pakistan-sponsored terrorists. India stands united with our brave Army, J&K Police, and Paramilitary forces in the fight against terrorism. Justice will prevail. 🇮🇳