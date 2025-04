'भारत करारा जवाब देगा, सहन नहीं हो रहा ', पहलगाम आतंकी हमले पर क्रिकेटरों का फूटा गुस्सा, गंभीर-इरफान बोले- ये दुख अपना सा...

Team India cricketers on 2025 Pahalgam massacre: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार (22 अप्रैल) को आतंकी हमला में 26 लोगों की मौत हो गई. वहीं 17 लोग घायल हैं. इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है. आतंकवाद‍ियों ने पहलगाम में घूमने आए पर्यटकों को न‍िशाना बनाया. द‍िल को झकझोर कर देने वाली घटना पर कई भारतीय क्रिकेटरों ने गहरा दुख जताया है, वहीं कई क्रिकेटर्स ने इस पूरे मामले में करारा जवाब देने की बात कही है.

पूरे क्रिकेट जगत ने मिलकर पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखाई और एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया. शुभमन गिल, गौतम गंभीर, पार्थिव पटेल, आकाश चोपड़ा, मनोज तिवारी, युवराज सिंह, ईशांत शर्मा, इरफान पठान, सुरेश रैना समेत कई क्रिकेटरों ने इस हमले की निंदा की. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि जो लोग इस हमले के पीछे हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी.

My thoughts and prayers with the families who lost their lives in pehelgaum .. severe action needs to be taken against the culprits ..by the Govt of india .. none to be spared .. — Sourav Ganguly (@SGanguly99) April 22, 2025

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और युवराज सिंह ने भी इस हमले को शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल गलत हैं. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने दुख जताया. हरभजन सिंह ने आतंक के खिलाफ करारा जवाब देने की बात कही.

शुभमन गिल ने एक्स पर ल‍िखा- पहलगाम में हुए हमले के बारे में सुनकर दिल टूट गया है, मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं, इस तरह की हिंसा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है.

Heartbreaking to hear about the attack in Pahalgam. My prayers are with the victims and their families. Violence like this has no place in our country. — Shubman Gill (@ShubmanGill) April 22, 2025

ईशांत शर्मा ने एक्स पर ल‍िखा- पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से बहुत दुख और हैरानी हुई, मुझे कश्मीर की खूबसूरती और शांति बहुत पसंद है, इसलिए यह घटना दिल को बहुत दुख देती है. मेरी दुआएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. हमें ऐसे हिंसक कामों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना चाहिए.

Shocked and heartbroken by the terrorist attack on innocent tourists in Pahalgam. As someone who cherishes the beauty and peace of Kashmir, this tragedy hits hard. My thoughts and prayers are with the victims and their families. We must stand together against such brutality. — Ishant Sharma (@ImIshant) April 22, 2025

पूर्व क्रिकेटर मनोज त‍िवारी ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर ल‍िखा- जिन परिवारों ने अपने करीबियों को खोया है, उन्हें मेरी संवेदनाएं... ये सब सहन नहीं हो रहा है. बहुत ही दुखद घटना है.



पूर्व क्रिकेटर पार्थ‍िव पटेल भी पहलगाम की घटना पर आहत द‍िखे. उन्होंने एक्स पर ल‍िखा- आज कश्मीर में जो हुआ, उसे सुनकर हैरानी और गुस्सा दोनों हो रहा है, जिन्होंने ये सब किया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी, मुझे पूरा भरोसा है. लेकिन इस समय जो हुआ है, उसे समझ पाना ही मुश्किल लग रहा है. पहलगाम में जिन लोगों की जान गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं. 🙏

Shocked and angry to hear what happened in Kashmir today. While those responsible will be punished, and I’m sure they will, right now there’s a numb disbelief at the terrible acts and the manner in which it all happened. Praying for the souls of those who lost their lives in… — parthiv patel (@parthiv9) April 22, 2025

टीम इंड‍िया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा- जिन लोगों ने अपने-अपनों को खोया है, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना है. जिन्होंने ये किया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. भारत इसका जवाब देगा.

Praying for the families of the deceased. Those responsible for this will pay. India will strike. #Pahalgam — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 22, 2025

स‍िक्सर किंग युवराज सिंह भी पहलगाम में हुए आतंकी कृत्य पर स्त्ब्ध द‍िखे. उन्होंने एक्स पर ल‍िखा- पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले से बहुत दुख हुआ] पीड़ितों और उनके परिवारों को ताकत मिले, यही प्रार्थना है, हम सब मिलकर उम्मीद और इंसानियत के साथ एकजुट हों.

Deeply saddened by the attack on tourists in Pahalgam. Praying for the victims and for the strength of their families 🙏🏻 Let us stand united in hope and humanity. #PahalgamTerroristAttack — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 22, 2025

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटेर आकाश चोपड़ा ने एक्स पर ल‍िखा- पहलगाम में जो हुआ, वो बहुत ही भयानक और दुखद है. पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए दिल से दुख है, 🕉️ शांति. उम्मीद है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं (और जो उनका साथ दे रहे हैं), उन्हें पकड़ा जाएगा और सख्त सजा मिलेगी.

Unimaginable atrocity in Pahalgam.

Heart goes out to the victims and their families. 🕉️ शान्ति।

Hope the perpetrators (and their sympathisers) are identified, caught and given the punishment they deserve. — Aakash Chopra (@cricketaakash) April 22, 2025

वहीं इरफान पठान का भी इस शर्मनाक आतंक कृत्य पर र‍िएक्शन आया. उन्होंने एक्स पर ल‍िखा- हर बार जब किसी बेगुनाह की जान जाती है, तो इंसानियत हारती है. आज कश्मीर में जो हुआ, उसे देख और सुनकर दिल टूट गया. मैं अभी कुछ दिन पहले ही वहां था, ये दर्द बहुत अपना सा लग रहा है.



Every time an innocent life is lost, humanity loses. It’s heartbreaking to see and hear about what happened in Kashmir today. I was just there couple of days ago — this pain feels too close. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 22, 2025

टीम इंड‍िया के स्टार क्रिकेटर रहे सुरेश रैना ने इस मामले में सीधे तौर पार पाकिस्तान का नाम लिया और एक्स पर ल‍िखा- कश्मीर में पहलगाम पर हुए आतंकी हमले से दिल बहुत दुखी हूं. मैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूं. भारत अपने बहादुर सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा है. न्याय जरूर मिलेगा.

Heartbroken by the Pahalgam terror attack in Kashmir today. I strongly condemn this cowardly act by Pakistan-sponsored terrorists. India stands united with our brave Army, J&K Police, and Paramilitary forces in the fight against terrorism. Justice will prevail. 🇮🇳 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) April 22, 2025

गौरतलब है यह आतंकी हमला दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में मौजूद पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुई. मंगलवार दोपहर में पर्यटक यहां घूम रहे थे. इसी बीच, दोपहर 2.45 बजे करीब छह आतंकी पहुंचे और अलग-अलग जगहों पर अटैक कर दिया. आतंकियों ने वहां मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाईं. इनमें 26 टूरिस्ट की मौत हो गई.