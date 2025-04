IPL team Delhi Capitals reaction on Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के अनंतनाग ज‍िले के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को द‍िल दहलाने वाला आतंकी हमला हुआ है. इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है. आतंकवाद‍ियों ने आतंकियों ने पर्यटकों को न‍िशाना बनाया. ज‍िसमें 26 लोगों की मौत हो गई.

आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है. टीम ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- पहलगाम की दुखद घटना से दिल टूट गया है. इस भयानक घटना के शिकार लोगों, उनके परिवारों और सभी प्रभावितों के लिए हमारा दिल दुखी है. हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और उनके साथ एकजुटता जताते हैं.

Heartbroken by the tragic events in Pahalgam. Our hearts go out to the victims, their families, and everyone impacted by this heinous act. We stand with them in grief and solidarity. 💔🙏