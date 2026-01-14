राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार (14 जनवरी) को 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच हुआ. मैच में टॉस न्यूजीलैंड की टीम ने जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के ल‍िए उतारा. इस दौरान मैच में विराट कोहली ने एक नायाब रिकॉर्ड अपने नाम किया.

कोहली ने मुकाबले के दौरान बल्लेबाजी करते हुए महान बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सच‍िन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. दरअसल, सच‍िन तेंदुलकर राजकोट वनडे से पहले तक भारत vs न्यूजीलैंड मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ख‍िलाड़ी थे. लेकिन इस मुकाबले में उनका यह रिकॉर्ड टूट गया.

सच‍िन तेंदुलकर ने भारत vs न्यूजीलैंड के बीच हुए 42 वनडे मुकाबलों में 1750 रन 46.05 के एवरेज से बनाए थे. उनका यह रिकॉर्ड कोहली ने तोड़ दिया. कोहली को तेंदुलकर का यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए महज 1 रन की आवश्यकता थी. जो उन्होंने पूरा कर लिया. हालांकि राजकोट में कोहली का बल्ला नहीं चला और वो 29 गेंदों पर 23 रन बनाए.

कोहली मुकाबले में क्रिस्ट‍ियन क्लार्क की गेंद पर बोल्ड हुए. कोहली के अब 35 मैचों में 1773 रन हो गए हैं. उनका एवरेज 55.40 का है.वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के ख‍िलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन रोज टेलर ने बनाए हैं. टेलर के नाम 35 वनडे में 1385 रन है. हाल में वो सामोआ की टीम से खेलते हुए दिखे थे.

8 लिस्ट-A पारियों में पहली बार 50 से कम पर आउट हुए कोहली

विराट कोहली की शानदार लिस्ट-A फॉर्म पर आखिरकार ब्रेक लग गया. पिछले आठ मुकाबलों में लगातार 50+ स्कोर करने वाले कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए. यह पहली बार है जब वह हाल की आठ लिस्ट-A पारियों में अर्धशतक से पहले पवेलियन लौटे हैं.

कोहली इससे पहले लगातार बड़ी पारियां खेल रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने नाबाद 74 रन बनाए थे. इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 135, 102 और नाबाद 65 रन की पारियां खेलीं. घरेलू क्रिकेट में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन जड़े, गुजरात के खिलाफ 77 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ 93 रन बनाए. लेकिन आज के मैच में वह सिर्फ 23 रन ही बना सके.

राजकोट वनडे में भारत की प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, मिचेल हे (व‍िकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जैक फोक्स, जेडन लेनोक्स

