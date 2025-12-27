वैभव सूर्यवंशी U19 वर्ल्ड कप में काटेंगे गदर... भारतीय टीम का हुआ ऐलान, ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

वैभव सूर्यवंशी आईसीसी मेन्स अंडर-19 विश्व कप 2026 में धमाल मचाने जा रहे हैं. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने शनिवार (27 दिसंबर) को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए टीम की घोषणा कर दी है, जिसका आयोजन 15 जनवरी से नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान आयुष म्हात्रे के हाथों में होगी, जबकि विहान मल्होत्रा उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे.

और पढ़ें

15 सदस्यीय भारतीय टीम में एरॉन जॉर्ज और अभिग्यान कुंडू जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्होंने अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. भारत को आगामी अंडर-19 विश्व कप में ग्रुप-ए में न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और बांग्लादेश के साथ रखा गया है. भारतीय टीम छठी बार खिताब जीतने के इरादे से इस टूर्नामेंट में उतरेगी.

🚨 News 🚨



India's U19 squad for South Africa tour and ICC Men’s U19 World Cup announced.



Details▶️https://t.co/z21VRlpvjg#U19WorldCup pic.twitter.com/bL8pkT5Ca2 — BCCI (@BCCI) December 27, 2025

14 साल के वैभव सूर्यवंशी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. हाल ही में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 84 गेंदों पर 190 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल रहे. उनकी इस पारी की बदौलत बिहार ने 50 ओवरों में 6 विकेट पर 574 रन बनाए, जो लिस्ट-A क्रिकेट में किसी टीम का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है. इस दौराान वैभव ने केवल 36 गेंदों में शतक पूरा किया था. वैभव लिस्ट-ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं.

Advertisement

साल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने 12 यूथ वनडे मैचों में 690 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे. अंडर-19 एशिया कप 2025 में उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 171 रनों की दमदार पारी से की थी, हालांकि आगे के मुकाबलों में निरंतरता की कमी दिखी और भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्तान से हारकर उपविजेता रहा.

भारत अपना अंडर-19 विश्व कप अभियान 15 जनवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगा. इसके बाद भारतीय टीम 17 जनवरी को उसी मैदान पर बांग्लादेश से भिड़ेगी. फिर 24 जनवरी को वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी. विश्व कप से पहले भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां 3 जनवरी से बेनोनी में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आयोजन होना है.

आईसीसी मेन्स अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिग्यान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन.

---- समाप्त ----