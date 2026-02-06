वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री दूर नहीं... IPL हो या अंडर-19 हर जगह किया कमाल, बने भविष्य की उम्मीद

भारतीय क्रिकेट में इस समय अगर किसी नाम ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, तो वह है वैभव सूर्यवंशी. अंडर-19 क्रिकेट से लेकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) तक लगातार शानदार प्रदर्शन, आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में मैच जिताने की क्षमता ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बना दिया है. क्रिकेट विशेषज्ञों और चयनकर्ताओं की नजरें अब उन पर टिक चुकी हैं और टीम इंडिया में उनकी एंट्री को सिर्फ समय की बात है.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने करियर की शुरुआत में ही यह संकेत दे दिया कि वो लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ सकते हैं. अंडर-19 और घरेलू क्रिकेट उन्होंने जिस तरह लगातार रन बनाए, बड़े स्कोर खड़े किए और मैच की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी की, उसने सभी का ध्यान खींचा है. तेज स्ट्राइक रेट के साथ टिककर खेलने की क्षमता और दबाव में जिम्मेदारी लेना उनके खेल की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है.

आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ जैसी बल्लेबाजी की, वो फैन्स काफी सालों तक नहीं भूलेंगे. वैभव ने शुरुआत में तो संभलकर बैटिंग की, लेकिन एक बार नजरें जमाने के बाद छक्के-चौकों की बारिश कर डाली. वैभव ने सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के और 15 चौके शामिल रहे. वैभव ने इस हाईवोल्टेज मुकाबले में जैसा इंटेट दिखया, वो काबिलेतारीफ रहा. वैभव ने इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भी तूफानी 68 रन बनाए थे.

वैभव ने बना दिया ये 'महारिकॉर्ड'

इस पूरे वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी ने 7 मैचों में 62.71 की औसत और 169.49 के स्ट्राइक रेट से 439 रन बनाए. वैभव से ज्यादा रन सिर्फ इंग्लैंड के बेन मेस (444 रन) बना सके. देखा जाए तो वैभव यूथ ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं. वैभव ने 25 मैचों में 56.48 की औसत से 1412 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 7 अर्धशतक निकले.

वैभव सूर्यवंशी घरेलू क्रिकेट में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दे रहे हैं. वैभव का करियर बेहद कम उम्र से ही सुर्खियों में रहा है. उन्होंने महज 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और 13 साल की उम्र में IPL कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया. IPL में शतक जड़कर वह टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर भी बन गए. इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना उनकी प्रतिभा और मानसिक मजबूती को दर्शाता है.

IPL जैसे हाईप्रेशर टूर्नामेंट में अनुभवी और अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ खेलना किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता. लेकिन वैभव ने अपने शॉट सेलेक्शन, टाइमिंग और मैच की जरूरत के अनुसार खेलने की समझ से यह साबित कर दिया कि वह मानसिक रूप से बेहद मजबूत हैं. उनकी बल्लेबाजी में जल्दबाजी नहीं, बल्कि स्थिति के अनुसार संयम और आक्रामकता का संतुलन नजर आता है.

पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान उन्होंने तीन पारियों में 133 रन बनाए, जिसमें पहले मैच में 86 गेंदों पर 113 रन की शानदार पारी शामिल थी. वहीं इंग्लैंड दौरे पर अंडर-19 वनडे सीरीज में उन्होंने 71.00 की औसत से 355 रन बनाए. फिर एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025, अंडर-19 एशिया कप 2025 और इस साल जनवरी में साउथ अफ्रीका दौरे पर भी वैभव का बल्ला जमकर बोला. इन प्रदर्शनों ने साबित कर दिया कि वैभव सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का माद्दा भी रखते हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास, 8 लिस्ट-ए और 18 टी20 मुकाबले खेले हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 17.25 की औसत और एक अर्धशतक की मदद से 207 रन बनाए हैं. जबकि लिस्ट-ए क्रिकेट में 44.12 की औसत से 353 रन स्कोर किए, जिसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल थे. टी20 क्रिकेट में उनका प्रदर्शन काफी दमदार रहा है. उन्होंने टी20 क्रिकेट में 41.23 की औसत से 701 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 1 अर्धशतक निकले. टी20 में उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा रहा है, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को दर्शाता है.

भारतीय क्रिकेट ने यूथ स्तर से कई बड़े सितारे दिए हैं और वैभव सूर्यवंशी को उसी परंपरा की अगली कड़ी माना जा रहा है. तकनीक, ताकत और टेम्परामेंट- इन तीनों का संतुलन उन्हें खास बनाता है. उनके खेल में आक्रामकता के साथ जिम्मेदारी भी नजर आती है, जो किसी भी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है.

यह कहना गलत नहीं होगा कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम की भविष्य की योजनाओं में शामिल हो चुके हैं. चयनकर्ता उनके प्रदर्शन और ग्राफ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. सवाल यह नहीं है कि वैभव टीम इंडिया में खेलेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें मौका कब मिलेगा. मौजूदा फॉर्म और लगातार प्रदर्शन को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले महीनों में भारतीय टीम में उनकी एंट्री की खबर क्रिकेट फैन्स को चौंकाने वाली नहीं होगी, बल्कि एक स्वाभाविक कदम मानी जाएगी...

