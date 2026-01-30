USA announce T20 World Cup 2026 squad: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जहां अमेर‍िका 7 फरवरी को अपना पहला मुकाबला मेजबान भारत से खेलेगी. टीम की कमान एक बार फिर अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोनांक पटेल को सौंपी गई है. 32 साल के मोनांक ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी अमेरिकी की कप्तानी की थी.

यह USA का लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप होगा, इससे पहले 2024 में टीम ने अपने डेब्यू टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रचा था और सुपर-8 तक का सफर तय किया था. टीम में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका मूल के प्लेयर्स भी हैं. टीम में वो 10 ख‍िलाड़ी हैं, जो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेले थे.

स्क्वॉड में जेस्सी सिंह, एंड्रीज गाउस, मिलिंद कुमार, शयान जहांगीर, हरमीत सिंह, नोस्थुश केनजिगे, शैडली वैन शाल्कविक, सौरभ नेत्रवलकर और अली खान जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है. खासतौर पर एंड्रीज गौस, जो 2024 वर्ल्ड कप में USA के लिए सबसे ज्यादा 219 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. वहीं सौरभ नेत्रवलकर ने 6 विकेट लिए थे.

इसके अलावा टीम में कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है. शुभम रंजनें इस टूर्नामेंट के दौरान अपना T20I डेब्यू कर सकते हैं, जबकि मोहम्मद मोहसिन और शिहान जयसूर्या भी पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आ सकते हैं.

हालांकि, टीम चयन में सबसे बड़ा झटका आरोन जोंस के बाहर होने के रूप में सामने आया है. ICC ने उन्हें कथित मैच फिक्सिंग के आरोपों के चलते सस्पेंड कर दिया है. यह मामला 2023-24 सीजन के दौरान बारबाडोस में खेले गए BIM10 लीग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.



USA को ग्रुप A में रखा गया है, जहां उनका सामना भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और नामीबिया जैसी मजबूत टीमों से होगा. टीम अपना अभियान 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ करेगी. इसके बाद 10 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी, जबकि ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले चेन्नई में खेले जाएंगे.

23 स‍ितंबर को USA क्रिकेट को ICC ने किया था सस्पेंड

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 23 सितंबर को USA Cricket को गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय उल्लंघनों के चलते सस्पेंड कर दिया था. हालांकि, ICC बोर्ड ने यह साफ किया कि इस फैसले का खामियाजा नेशनल टीम के खिलाड़ियों को नहीं भुगतना पड़ेगा. इसी वजह से USA की नेशनल टीमें ICC इवेंट्स में हिस्सा लेना जारी रखेंगी और जरूरत पड़ने पर टूर्नामेंट्स का संचालन ICC की अंतरिम निगरानी में किया जाएगा.

USA Cricket के सस्पेंशन और बाद में चैप्टर-11 दिवालियापन प्रक्रिया में स्वेच्छा से प्रवेश करने के चलते नेशनल टीम प्रोग्राम को लेकर चुनौतियां बढ़ गई थीं. ऐसे में ICC और US Olympic & Paralympic Committee (USOPC) के साथ मिलकर एक नया चयन तंत्र विकसित किया गया, ताकि खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट के आधार पर हो सके.

सेलेक्शन पैनल के सभी सदस्यों ने USOPC को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म सौंपे, जबकि चयन बैठक की निगरानी USOPC द्वारा नियुक्त एक कंप्लायंस ऑफिसर ने की. इसका उद्देश्य क्रिकेट चयन प्रक्रियाओं के नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करना था.

वर्ल्ड कप से पहले USA टीम ने कई हफ्तों तक श्रीलंका में ट्रेनिंग कैंप लगाया, जहां सब-कॉन्टिनेंट कंडीशंस के अनुसार तैयारी की गई. इस कैंप में स्किल डेवलपमेंट, गेम अवेयरनेस और टीम बॉन्डिंग पर खास फोकस रहा.

USA T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वॉड: मोनांक पटेल (C), जेसी सिंह (VC), एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर , साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, शैडली वैन शल्कविक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजन

USA का ग्रुप स्टेज शेड्यूल

7 फरवरी 2026: भारत vs USA, मुंबई

10 फरवरी 2026: पाकिस्तान vs USA, कोलंबो

13 फरवरी 2026: नीदरलैंड्स vs USA, चेन्नई

15 फरवरी 2026: न्यूजीलैंड vs USA, चेन्नई

