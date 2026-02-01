U-19 WC: भारत से जीतकर भी टूटेगा वर्ल्ड कप ड्रीम, क्यों पाकिस्तान की हार है तय, जान लें पूरा समीकरण

जिम्बाब्वे में चल रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज यानी शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला सिर्फ एक और हाई-वोल्टेज मैच नहीं होगा, बल्कि इससे कहीं ज्यादा दांव पर लगा होगा. यह मैच तय करेगा कि 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप का चौथा और आखिरी सेमीफाइनलिस्ट कौन होगा. अब तक ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. चौथी टीम का फैसला भारत बनाम पाकिस्तान सुपर सिक्स मुकाबले के नतीजे से होगा.

अब समझें पॉइंट्स टेबल का समीकरण

अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर सिक्स की ग्रुप-2 अंक तालिका की बात करें तो इंग्लैंड 8 अंकों और +1.757 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है. भारत 6 अंकों और +3.337 के बेहतरीन नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 4 अंकों और +1.484 के नेट रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है.

अगर भारत ने जीता मैच तो क्या

अगर भारत इस मुकाबले में पाकिस्तान को हरा देता है, तो वह न सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, बल्कि ग्रुप में टॉप पर भी खत्म करेगा. ऐसी स्थिति में भारत का सेमीफाइनल मुकाबला अफगानिस्तान से होगा.

हालांकि, भारत के लिए हार की स्थिति में भी सब कुछ खत्म नहीं होगा. अगर भारत मामूली अंतर से भी हारता है, तो उसका नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर रहेगा और वह तालिका में उससे ऊपर बना रहेगा. यानी सेमीफानल में इंग्लैंड के साथ भारत पहुंचेगा और मैच जीतकर भी पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाएगा.

पाकिस्तान के लिए मुश्किल राह

पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है. उसे भारत को बहुत बड़े अंतर से हराना होगा.

पाकिस्तान को चाहिए बड़ी जीत

आईसीसी की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक, अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है, तो उसे भारत को कम से कम 105 रन से हराना होगा, तभी वह ग्रुप-2 में दूसरे स्थान पर पहुंचकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा.

वहीं, अगर पाकिस्तान लक्ष्य का पीछा करता है, तो उसे भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य को बहुत तेज़ी से हासिल करना होगा. उदाहरण के तौर पर, अगर भारत 250 रन बनाता है, तो पाकिस्तान को यह लक्ष्य 29.4 ओवर या उससे कम में हासिल करना होगा.

पिछली भिड़ंत की यादें

पिछले साल दिसंबर में दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत को पाकिस्तान के हाथों 191 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, उसी टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया था.

‘नो हैंडशेक’ नीति जारी रह सकती है

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत इस मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ‘नो हैंडशेक’ नीति को जारी रख सकता है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्ताान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, एरॉन जॉर्ज, उधव मोहन और मोहम्मद एनान.

