भारत और पाकिस्तान के बीच U19 वर्ल्ड कप मुकाबला सिर्फ पारंपरिक राइवलरी का मैच भर नहीं है, बल्क‍ि ये सेमीफाइनल की सीधी लड़ाई है. इस हाई-प्रेशर मैच का सबसे बड़ा फोकस एक नाम पर टिक गया है वैभव सूर्यवंशी पर... क्योंकि वो चले तो फ‍िर मैच एकतरफा होगा. हालांकि उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के ख‍िलाफ उतना अच्छा नहीं हैं. दोनों देशों के बीच यह मुकाबला सुपर 6 का है, जो बुलावायो में रव‍िवार (1 फरवरी) को दोपहर 1 बजे से होना है.

इस मैच की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि भारत को जीत मिलते ही सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान को ना सिर्फ जीत चाहिए, बल्कि नेट रन रेट में भारी उलटफेर भी करना होगा. इस समीकरण का सीधा फायदा भारत को मिल सकता है.

भारत आराम से मैच जीतने की रणनीति बना सकता है, जबकि पाकिस्तान को बड़े अंतर से जीतने की मजबूरी जोखिम, जल्दबाजी और गलत फैसलों की ओर धकेल सकती है. यहीं वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए गेमचेंजर बन सकते हैं. वो सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच का नतीजा तय करने वाले बल्लेबाज हैं.

हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ वैभव की कहानी अभी अधूरी है. अब तक हर बड़े मंच पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन पाकिस्तान एकमात्र टीम है जिसके खिलाफ वैभव का कोई यादगार बड़ा स्कोर नहीं आया. आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं:

U19 एशिया कप 2024 (ग्रुप मैच): सिर्फ 1 रन

U19 एशिया कप 2025 (ग्रुप मैच): भारत जीता, लेकिन वैभव हेडलाइन नहीं बने

U19 एशिया कप 2025 फाइनल: 26 रन (10 गेंद)

पाकिस्तान अभी भी वैभव सूर्यवंशी के लिए पहेली?

1 फरवी को होने वाला मुकाबले में अगर वैभव पहले 10 ओवरों में रन-रेट को भारत के पक्ष में झुका देते हैं, तो पाकिस्तान पहले ही स्कोरबोर्ड और रनरेट के दबाव में आ जाएगा. वैसे इस मुकाबले में दो कहानियां एक साथ चलेंगी, पहली तो भारत बनाम पाकिस्तान और दूसरी वैभव सूर्यवंशी बनाम पाकिस्तान. अगर वैभव इस बार उस एक अधूरी चुनौती को पार कर लेते हैं, तो वह सिर्फ मैच के हीरो नहीं होंगे, बल्कि भारत की सेमीफाइनल एंट्री के सबसे बड़े हीरो भी बनेंगे.



अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्ताान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, एरॉन जॉर्ज, उधव मोहन और मोहम्मद एनान.

