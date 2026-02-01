scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

U-19 WC 2026: पाकिस्तान से पुराना ह‍िसाब चुकता करने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जीते तो अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिलेगी एंट्री

भारत-पाकिस्तान U19 वर्ल्ड कप मुकाबला सेमीफाइनल की सीधी लड़ाई है. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी पर खास नजरें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान इकलौती टीम है जिसके खिलाफ वह अब तक बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ सके हैं. अगर वैभव चले तो भारत की जीत तय है .

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी चले तो पाकिस्तान के ख‍िलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में मुकाबला एकतरफा कर देंगे (Photo: Getty)
वैभव सूर्यवंशी चले तो पाकिस्तान के ख‍िलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में मुकाबला एकतरफा कर देंगे (Photo: Getty)

भारत और पाकिस्तान के बीच U19 वर्ल्ड कप मुकाबला सिर्फ पारंपरिक राइवलरी का मैच भर नहीं है, बल्क‍ि ये सेमीफाइनल की सीधी लड़ाई है. इस हाई-प्रेशर मैच का सबसे बड़ा फोकस एक नाम पर टिक गया है वैभव सूर्यवंशी पर... क्योंकि वो चले तो फ‍िर मैच एकतरफा होगा. हालांकि उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के ख‍िलाफ उतना अच्छा नहीं हैं. दोनों देशों के बीच यह मुकाबला सुपर 6 का है, जो बुलावायो में रव‍िवार (1 फरवरी) को दोपहर 1 बजे से होना है. 

इस मैच की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि भारत को जीत मिलते ही सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान को ना सिर्फ जीत चाहिए, बल्कि नेट रन रेट में भारी उलटफेर भी करना होगा. इस समीकरण का सीधा फायदा भारत को मिल सकता है.

भारत आराम से मैच जीतने की रणनीति बना सकता है, जबकि पाकिस्तान को बड़े अंतर से जीतने की मजबूरी जोखिम, जल्दबाजी और गलत फैसलों की ओर धकेल सकती है.  यहीं वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए गेमचेंजर बन सकते हैं. वो सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच का नतीजा तय करने वाले बल्लेबाज हैं.

सम्बंधित ख़बरें

IND VS PAK
भारत-पाकिस्तान का ग्रुप मैच क्यों फाइनल से भी खतरनाक, जानें अंडर-19 वर्ल्ड कप का समीकरण
IND U19 vs PAK U19
पाकिस्तान के साथ मैच से पहले टीम इंडिया का जोश हाई, तेंदुलकर से मिला ये गुरुमंत्र
U 19 WORLD CUP
इंग्लैंड बिगाड़ देगा भारत-पाक का खेल? उलझ गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का गणित
Vihaan Malhotra, Vaibhav Suryavanshi,Henil Patel
वैभव ही क्यों? U-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडि‍या के ये 4 धुरंधर भी कम नहीं, काट द‍िया गदर
Vihaan Malhotra
व‍िहान-वैभव की बल्लेबाजी, आयुष की गेंदबाजी...भारत ने वर्ल्ड कप में ज‍िम्बाब्वे को 204 रनों से धोया

हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ वैभव की कहानी अभी अधूरी है. अब तक हर बड़े मंच पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन पाकिस्तान एकमात्र टीम है जिसके खिलाफ वैभव का कोई यादगार बड़ा स्कोर नहीं आया. आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं:

Advertisement

U19 एशिया कप 2024 (ग्रुप मैच): सिर्फ 1 रन
U19 एशिया कप 2025 (ग्रुप मैच): भारत जीता, लेकिन वैभव हेडलाइन नहीं बने
U19 एशिया कप 2025 फाइनल: 26 रन (10 गेंद) 

पाकिस्तान अभी भी वैभव सूर्यवंशी के लिए पहेली? 
1 फरवी को होने वाला मुकाबले में अगर वैभव पहले 10 ओवरों में रन-रेट को भारत के पक्ष में झुका देते हैं, तो पाकिस्तान पहले ही स्कोरबोर्ड और रनरेट के दबाव में आ जाएगा. वैसे इस मुकाबले में दो कहानियां एक साथ चलेंगी, पहली तो भारत बनाम पाकिस्तान और दूसरी वैभव सूर्यवंशी बनाम पाकिस्तान. अगर वैभव इस बार उस एक अधूरी चुनौती को पार कर लेते हैं, तो वह सिर्फ मैच के हीरो नहीं होंगे, बल्कि भारत की सेमीफाइनल एंट्री के सबसे बड़े हीरो भी बनेंगे. 

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्ताान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, एरॉन जॉर्ज, उधव मोहन और मोहम्मद एनान.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement