U-19 वर्ल्ड कप में भारत की टक्कर पाकिस्तान से, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी खास होने वाला है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज भारत बनाम पाकिस्तान (Photo: ITG)
आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच सुपर-6 का ये मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में हो रहा है, जहां टॉस पाकिस्तानी टीम ने जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया.

ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी खास होने वाला है. अगर टीम इंडिया ये मैच जीतेगी तो टेबल टॉप करके सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी. वहीं, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को बड़े अंतर से हराना होगा. मामूली अंतर से जीत कर भी पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK U19 World Cup Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉस, भारतीय टीम की पहले बैटिंग, वैभव पर निगाहें

इस मुकाबले पर सभी की नजर है. टॉस जीतने के बाद पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने एक बदलाव की घोषणा की और गेंदबाजी का फैसला लिया. वहीं, टीम इंडिया में भी एक बदलाव देखने को मिला है. मोहन की जगह दीपेश को प्लेइंग इलेवन में चांस मिला है.

भारत की प्लेइंग-11: एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल और दीपेश देवेंद्रन. 

पाकिस्तान की प्लेइंग-11: समीर मिन्हास, हमजा जहूर (विकेटकीपर), उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसान, अली हसन बलूच, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम और अली रजा. 

यह भी पढ़ें: U-19 WC: भारत से जीतकर भी टूटेगा वर्ल्ड कप ड्रीम, क्यों पाकिस्तान की हार है तय, जान लें पूरा समीकरण

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्ताान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर),हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, एरॉन जॉर्ज, उधव मोहन, मोहम्मद एनान, हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश और कनिष्क चौहान. 

अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का स्क्वॉड: हमजा जहूर (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, हुजैफा अहसन, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, उमर जैब, अली हसन बलूच, दानियाल अली खान और नकाब शफीक.

---- समाप्त ----
