अर्शदीप सिंह पर भड़के तिलक वर्मा... ड्रेसिंग रूम में बिना परमिशन रिकॉर्ड किया था VIDEO

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म-अप मैच के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा खाना खाते नजर आ रहे थे. तभी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह उन्हें बिना अनुमति मोबाइल से रिकॉर्ड करते दिखे.
तिलक वर्मा इस पर अर्शदीप सिंह से काफी नाराज हो गए. उन्होंने गंभीर अंदाज में अर्शदीप से रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा. इस छोटे से वाकये ने फैन्स के बीच चर्चा छेड़ दी और कई लोगों ने इसे खिलाड़ियों के बीच तनाव की तरह देखा. हालांकि जानकारी के मुताबिक यह पूरी घटना प्रैंक का भी हिस्सा हो सकती है.
तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह और ईशान किशन के बीच गहरी दोस्ती है और तीनों अक्सर एक-दूसरे के साथ हल्के-फुल्के मजाक करते नजर आते हैं. तिलक हाल ही में अर्शदीप सिंह के यूट्यूब व्लॉग में भी दिखाई दिए थे, जिससे साफ होता है कि टीम के अंदर माहौल काफी दोस्ताना है और वायरल वीडियो को लेकर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है.
तिलक ने बल्ले से काटा गदर
ड्रेसिंग रूम की इस हलचल के बावजूद तिलक वर्मा ने मैदान पर शानदार अंदाज में अपनी वापसी दर्ज कराई. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मजबूत साउथ अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ सिर्फ 19 गेंदों में 45 रन की विस्फोटक पारी खेली. उनकी पारी में तीन चौके और तीन शानदार छक्के शामिल रहे. खास बात यह रही कि उन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन तेज गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाज़ी की और दिखाया कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
यह पारी इसलिए और भी खास रही क्योंकि तिलक वर्मा हाल ही में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से उबरकर टीम में लौटे हैं. उन्हें टेस्टिकुलर टॉर्शन के कारण इमरजेंसी सर्जरी से गुजरना पड़ा था, जिसके चलते वह न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की हालिया टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए थे. सर्जरी के बाद यह उनका पहला बड़ा मैच था और ऐसे में उनकी तेजतर्रार पारी ने टीम मैनेजमेंट को राहत दी. लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर उतरकर इस तरह की बल्लेबाजी करना उनके आत्मविश्वास और फिटनेस का बड़ा संकेत माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें: चाहे कितने भी छक्के मार लो... टूट नहीं सकता इस नेपाली क्रिकेटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया मौजूदा टी20 वर्ल्ड चैम्पियन है और खिताब डिफेंड करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. गौतम गंभीर के अंडर भारतीय टीम ने ज्यादा आक्रामक और आधुनिक टी20 अप्रोच अपनाई है. टीम अब तेज रन गति, लचीली बल्लेबाजी क्रम और आक्रामक रणनीति पर जोर दे रही है. युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी दी जा रही है और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज इस नए अप्रोच के अहम पार्ट माने जा रहे हैं.
तिलक वर्मा मिडिल ओवर्स में तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं. वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सहज बल्लेबाजी करते हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत दबाव में खेलना और तेजी से मैच का रुख बदलना है. टीम इंडिया के पास इस बार अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है. ऐसे में तिलक वर्मा को एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा है जो मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल भी सकते हैं और मैच फिनिश भी कर सकते हैं.
भारत ने पिछला टी20 वर्ल्ड कप जीतकर अपनी ताकत साबित की थी और इस बार भी टीम को सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है. कई क्रिकेट विशेषज्ञों और विरोधी टीमों का मानना है कि मौजूदा समय में भारतीय टीम संतुलन, फॉर्म और आत्मविश्वास के मामले में बाकी टीमों से एक कदम आगे है.