चाहे कितने भी छक्के मार लो... टूट नहीं सकता इस नेपाली क्रिकेटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने में अब बेहद कम वक्त बचा है. आगामी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेला जाना है. इस वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिसमें नेपाल का भी नाम शामिल है.

आगामी विश्व कप में 15 सदस्यीय नेपाली टीम की कप्तानी रोहित पौडेल करेंगे. नेपाल को को आगामी विश्व कप लिए ग्रुप-सी में रखा गया है. इस ग्रुप में इटली, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड की टीम्स भी हैं. नेपाली टीम अपने चारों लीग मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी. उसका शुरुआती मुकाबला 8 फरवरी को इंग्लैंड से होना है. फिर नेपाली टीम क्रमश: इटली, वेस्टइंडीज और इटली का सामना करेगी.

देखा जाए तो टी20 इंटरनेशनल में नेपाली खिलाड़ियों के पास अच्छा खासा अनुभव है. नेपाल की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन दीपेंद्र सिंह ऐरी ने बनाए हैं. दीपेंद्र के नाम पर 90 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 32.06 के एवरेज से 1956 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 10 अर्धशतक निकले. इनके बाद कुशल भुरतेल और आसिफ शेख हैं, जिन्होंने अबतक 70 और 68 मैचों में क्रमश: 1807 एवं 1639 रन बनाए हैं.

...जब दीपेंद्र ने रच दिया था इतिहास

क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक दीपेंद्र सिंह ऐरी ने ही लगाया हुआ है. दीपेंद्र ने हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में सिर्फ 9 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी थी. यानी कोई बल्लेबाज यदि लगातार 9 गेंदों पर 9 छक्के भी जड़ देता है तो वो केवल दीपेंद्र के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएगा, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकता. दाएं हाथ के बैटर दीपेंद्र किसी टी20I मैच के दौरान एक ओवर में छह छक्के जड़ने का भी कारनामा कर चुके हैं.

दीपेंद्र सिंह ऐरी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. (Photo: ICC/Getty Images)

मंगोलिया के खिलाफ उस मुकाबले में नेपाल ने तीन विकेट पर 314 रन बनाए थे, जो तब टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर था. बाद में जिम्बाब्वे ने अक्टूबर 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 344/4 का स्कोर बनाकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था. मंगोलिया के विरुद्ध उसी मैच में कुशल मल्ला ने 34 गेंदों पर शतक जड़ा था, जो तब टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक था. फिलहाल यह रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान (27 गेंद) के नाम है.

गेंदबाजों की बात करें तो स्पिनर संदीप लामिछाने टी20 इंटरनेशनल में नेपाल के सबसे सफल गेंदबाज हैं. संदीप ने 67 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 12.05 की औसत से 129 विकेट लिए हैं. करण केसी ने 85 मुकाबलों में 106 और सोमपाल कामी ने 86 मैचों में 81 विकेट चटकाए हैं.

नेपाली टीम ने अब तक 112 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 65 में जीत हासिल की. जबकि 41 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. वहीं 3 मैचों का नतीजा नहीं निकला और तीन मुकाबले टाई रहे. नेपाल की टीम टी20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज, आयरलैंड और नीदरलैंड्स को भी हरा चुकी है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल का फुल स्क्वॉड: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी (उप-कप्तान), संदीप लामिछाने, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, लोकेश बाम और शेर मल्ला.

नेपाल के ग्रुप मैचों का शेड्यूल

08 फरवरी, बनाम इंग्लैंड, मुंबई

12 फरवरी, बनाम इटली, मुंबई

15 फरवरी, बनाम वेस्टइंडीज, मुंबई

17 फरवरी, बनाम स्कॉटलैंड, मुंबई

