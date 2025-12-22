करोड़ों का बोझ... IPL 2026 से पहले 2025 की कहानी, कैमरन ग्रीन-मथीशा पथिराना के लिए 'वॉर्निंग'

आईपीएल की नीलामी अब सिर्फ खिलाड़ियों की खरीद-फरोख्त नहीं रह गई है, बल्कि यह फ्रेंचाइजियों की सोच, जोखिम लेने की हिम्मत और भविष्य की रणनीति का आईना बन चुकी है. 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुई IPL 2026 मिनी ऑक्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों की बोली जितनी सुर्खियां बटोरती है, उतने ही बड़े सवाल भी खड़े करती है. कुल 77 खिलाड़ियों पर 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए और हर टीम ने अपने-अपने खिताबी सपनों को नए सिरे से सजाने की कोशिश की... लेकिन इतिहास बताता है कि नीलामी की चमक अक्सर मैदान की सच्चाई से टकरा जाती है.

कैमरून ग्रीन का रिकॉर्ड, CSK का बड़ा जुआ

इस मिनी ऑक्शन का सबसे बड़ा नाम रहे कैमरन ग्रीन, जिन्होंने 25.20 करोड़ रुपये में बिक कर रिकॉर्ड बना दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सिर्फ ग्रीन को ही नहीं श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर 18 करोड़ रुपये खर्च कर अपनी रणनीति दिखाई, जो कई लोगों की निगाहों में चौंकाने वाला कदम था. पूर्व CSK के इस तेज गेंदबाज पर इतना बड़ा निवेश KKR के लिए उच्च जोखिम वाला दांव माना जा रहा है.

वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ने सभी को हैरान करते हुए दो अनकैप्ड खिलाड़ियों- प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर 14.20-14.20 करोड़ रुपये खर्च कर दिए. ये दोनों IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए. धोनी की टीम का यह दांव साहसिक है, लेकिन साथ ही जोखिम से भरा भी. सवाल साफ है- क्या ये नए चेहरे करोड़ों के दबाव में खुद को साबित कर पाएंगे?

IPL 2025 मेगा ऑक्शन: जब रिकॉर्ड मिनटों में टूटे

इस सवाल का जवाब हमें ज्यादा दूर ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि IPL 2025 मेगा ऑक्शन इसकी ताजा मिसाल है. पिछले सीजन नीलामी में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटे. श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.5 करोड़ रुपये में खरीदा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यह रिकॉर्ड भी टूट गया...जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपये की बोली लगाई और उन्हें कप्तानी भी सौंपी. इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में वापस अपने खेमे में शामिल कर सबको चौंका दिया.

IPL 2025: मैदान पर बदली कहानी, आंकड़ों ने खोली पोल

हालांकि, मैदान पर तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई. IPL 2025 में बड़े नाम और भारी रकम के बीच प्रदर्शन का संतुलन गड़बड़ा गया. सबसे ज्यादा चर्चा ऋषभ पंत की रही.

ऋषभ पंत – ₹27 करोड़ की कप्तानी, बढ़ता दबाव

केएल राहुल के जाने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को एक नए चेहरे और मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरत थी. फ्रेंचाइजी ने पूरा दम लगाते हुए ऋषभ पंत को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया. पंजाब किंग्स समेत कई टीमों से कड़ी टक्कर के बाद LSG ने ₹27 करोड़ की रिकॉर्ड बोली लगाकर पंत को खरीदा और उन्हें कप्तानी भी सौंपी.

लेकिन भारी कीमत का बोझ पंत के खेल पर साफ दिखा. IPL 2025 में LSG प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही और पंत का प्रदर्शन टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया. कप्तानी के कई फैसलों पर सवाल उठे और बल्ले से भी वह लगातार नाकाम रहे. सोशल मीडिया पर पंत पूरे सीजन मीम्स का हिस्सा बने रहे.

शतक आया, लेकिन बहुत देर से

सीजन के आखिरी लीग मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पंत ने शानदार शतक जरूर लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. LSG पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी. जख्म पर नमक यह रहा कि इस मुकाबले में भी लखनऊ को अपने घरेलू मैदान, इकाना स्टेडियम में हार झेलनी पड़ी.

वेंकटेश अय्यर- ₹23.75 करोड़ का दांव उल्टा पड़ा

IPL 2025 से पहले श्रेयस अय्यर को रिलीज करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर पर बड़ा दांव खेला. नीलामी में KKR ने उन्हें ₹23.75 करोड़ में खरीदकर अपने टॉप ऑर्डर की रीढ़ मान लिया.

... लेकिन यह फैसला पूरी तरह उल्टा पड़ गया. वेंकटेश अय्यर पूरे सीजन दबाव में नजर आए और उनका बल्ला कभी खुलकर नहीं चला. KKR लीग स्टेज में ही बाहर हो गई. 7 पारियों में सिर्फ 142 रन, वह भी 20.28 की औसत से...ये आंकड़े उनके खराब सीजन की पूरी कहानी कह देते हैं.

ड्रॉप, फिर रिलीज: KKR ने खींच ली लकीर

नीचे बल्लेबाजी क्रम में भेजे जाने से भी वेंकटेश का प्रदर्शन प्रभावित हुआ. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबले में, जिसमें SRH ने KKR को 110 रनों से करारी शिकस्त दी, उन्हें एक बार फिर टीम से बाहर कर दिया गया. IPL 2025 में यह दूसरी बार था, जब वेंकटेश को ड्रॉप किया गया. साफ संकेत था कि KKR अब इस महंगे फैसले से आगे बढ़ चुका है. नतीजा- वेंकटेश IPL 2026 के ऑक्शन में 7 करोड़ में ही RCB को मिल गए.

मोहम्मद शमी – अनुभव भारी, असर हल्का

2024 सीजन की रनर-अप सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी गेंदबाजी को धार देने के लिए मोहम्मद शमी पर ₹10 करोड़ खर्च किए. उम्मीद थी कि शमी नई गेंद से आक्रमण की अगुआई करेंगे और अनुभव का फायदा दिलाएंगे.

... लेकिन शमी का IPL 2025 बेहद फीका रहा. पूरे सीजन में वह सिर्फ 6 विकेट ही निकाल सके और उनकी इकॉनमी लगातार चिंता का कारण बनी. पावरप्ले और डेथ ओवर्स- दोनों ही चरणों में वह रन रोकने में नाकाम रहे. इसके बाद IPL 2026 से पहले ट्रेड विंडो में शमी ने लखनऊ सुपर जायंट्स का रुख कर लिया.

श्रेयस अय्यर: करोड़ों के साथ न्याय करने वाला अपवाद

इन तमाम उदाहरणों के बीच एक नाम ऐसा रहा. जिसने बड़ी रकम के साथ कुछ हद तक न्याय किया- श्रेयस अय्यर दबाव के बावजूद उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह दिखाया कि बड़े खिलाड़ी कीमत के साथ तालमेल बिठा सकते हैं. IPL 2025 में पंजाब किंग्स के लिए 17 पारियों में 604 रन बनाकर श्रेयस ने अपनी अहमियत और असर दोनों साबित किए.

IPL 2026 से पहले सबसे बड़ा सवाल

अब सवाल फिर वहीं लौट आता है- क्या IPL 2026 मिनी ऑक्शन से सुर्खियों में छाए खिलाड़ी इतिहास से सबक लेंगे? कैमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा के सामने चुनौती सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने की नहीं, बल्कि उस कीमत के दबाव से उबरने की है, जो हर मैच के साथ उनके कंधों पर बैठेगी. IPL बार-बार यही सिखाता है कि नीलामी की मेज पर जीती गई बाजी मैदान पर अपने आप नहीं जीतती.

आखिरकार फैसला वही करता है- 22 गज की पिच, भरा हुआ स्टेडियम और दबाव में लिया गया अगला शॉट.

