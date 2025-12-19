scorecardresearch
 
टीम इंडिया का टी20 क्रिकेट में दबदबा, लगातार 8वीं सीरीज जीती, 2025 का किया दमदार अंत

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल में शानदार खेल दिखा रही है. भारत ने अब साउथ अफ्रीका को भी टी20 सीरीज में 3-1 से परास्त कर 2025 का बेहतरीन तरीके से समापन किया है.

भारत ने साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज में पराजित किया. (Photo: Getty)
भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में 30 रनों से जीत हासिल की. 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 232 रनों का टारगेट दिया था. चेज में साउथ अफ्रीकी टीम 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा लिया.

यह भारत की लगातार आठवीं टी20I सीरीज जीत रही. दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज ड्रॉ कराने के बाद भारत का ये सिलसिला शुरू हुआ था. साथ ही भारत ने अब तक लगातार 14 टी20I सीरीज या टूर्नामेंट ऐसे खेले हैं, जिसमें उसे हार नहीं मिली है. इस शानदार सिलसिले में 2023 एशियन गेम्स, 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 एशिया कप जैसी बड़ी प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं. भारत को आखिरी बार अगस्त 2023 में टी20 सीरीज में हार मिली थी, जब वेस्टइंडीज ने 3-2 से सीरीज जीती थी.

वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टी20 क्रिकेट में स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही है. जनवरी 2023 से अब तक साउथ अफ्रीका ने 13 द्विपक्षीय टी20 सीरीज़ खेली हैं, जिनमें से वह सिर्फ एक ही सीरीज जीत पाया है. यह जीत उसे दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली थी. खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने भारत को टी20 द्विपक्षीय सीरीज में आखिरी बार अक्टूबर 2015 में हराया था, यानी पिछले 10 साल से ज्यादा समय से वह भारत को सीरीज में नहीं हरा पाया है.

देखा जाए तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 11 द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली जा चुकी हैं. इनमें टीम इंडिया ने 6 सीरीज जीती हैं, जबकि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 2 बार जीत नसीब हुई है. वहीं 3 टी20 सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई हैं. खास बात यह है कि भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार द्विपक्षीय टी20 सीरीज में हार अक्टूबर 2015 में झेलनी पड़ी थी. इसके बाद से भारतीय टीम ने इस फॉर्मेट में लगातार दबदबा बनाए रखा है.

भारत vs साउथ अफ्रीका पिछली सात द्विपक्षीय टी20 सीरीज
2018: भारत 2-1 से जीता
2019: ड्रॉ
2022: ड्रॉ
2022: भारत 2-1 से जीता
2023: ड्रॉ
2024: भारत 3-1 से जीता
2025: भारत 3-1 से जीता

एक टीम के खिलाफ भारत की सबसे अधिक जीत (टी20I):
22 जीत- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (37 मैच)
21 जीत- श्रीलंका के खिलाफ (33 मैच),
21 जीत- साउथ अफ्रीका के खिलाफ (35 मैच)
19 जीत- वेस्टइंडीज के खिलाफ (30 मैच)

