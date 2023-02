India vs Australia Test Series: ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों से निपटने की तैयारी, कोच राहुल द्रविड़ ने शुभमन गिल को दिया स्वीप खेलने का मंत्र

India vs Australia Test Series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में स्पिन गेंदबाजों की मददगार पिचों पर खेलने का दांव उलटा पड़ने से बचने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने मंगलवार को यहां दो पालियों में ऐसे गेंदबाजों के खिलाफ नेट अभ्यास में जमकर पसीना बहाया. ऑस्ट्रेलिया के बायें हाथ के स्पिनर स्टीव ओ'कीफ ने छह साल पहले पुणे में स्पिनरों की मददगार पिच पर 12 विकेट झटक कर भारत को परेशान किया था. यह आंकड़ा उनके टेस्ट करियर के 35 विकेट में से एक तिहाई से ज्यादा है.

इसी श्रृंखला के अगले मैच में नाथन लियोन की ऑफ स्पिन ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था. भारतीय टीम ने मंगलवार को नेट सत्र में 9 स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास किया. इसमें चार स्पिनर 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा है, जबकि पांच भारत की 'ए' और घरेलू टीमों से जुड़े खिलाड़ी हैं.

अश्विन, जडेजा ने सिर्फ आराम किया

रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव पांच दिनों के मैच के लिए अपनी ऊर्जा बचाते दिखे. जबकि ऑफ स्पिनर पुलकित नारंग और जयंत यादव के साथ-साथ लेग स्पिनर राहुल चाहर और वामहस्त रवि श्रीनिवासन साई किशोर और सौरभ कुमार ने भारतीय बल्लेबाजों को अभ्यास कराया.

घरेलू क्रिकेट में ऑफ स्पिन के अच्छे गेंदबाजों की कमी यहां साफ देखी जा सकती थी. नारंग और भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके जयंत मौजूदा घरेलू सत्र में शीर्ष 10 विकेट लेने गेंदबाजों की सूची में भी नहीं है. जलज सक्सेना को यहां भी उपेक्षा झेलनी पड़ी जबकि जयंत की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय बल्लेबाज लियोन के खतरे से वाकिफ है.

टीम इंडिया की स्पिनर्स के खिलाफ तैयारी

भारतीय उपकप्तान लोकेश राहुल ने टीम की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'जाहिर है हमने स्पिन को खेलने पर प्रमुखता से काम किया है. हम जानते हैं कि यहां भारत में पिचें कैसी होंगी और उससे क्या उम्मीद की जाये. इसे ध्यान में रखते हुए हमने स्पिन खेलने का अभ्यास किया.'

शुभमन गिल और विराट कोहली अभ्यास सत्र में स्वीप शॉट खेलते हुए दिखे तो वहीं चेतेश्वर पुजारा ऑफ स्पिन के प्रभाव को कम करने के लिए क्रीज से काफी आगे निकल कर बल्लेबाजी कर रहे थे.

राहुल ने कहा, 'प्रत्येक खिलाड़ी की अपनी व्यक्तिगत योजनाएं होती हैं. हर कोई एक निश्चित तरीके से खेलना चाहता है. हर किसी का अपना एक तरीका होता है, जिस पर कोच के साथ चर्चा की गई है. हमने स्पिन को बेहतर तरीके से खेलने की कोशिश करने के प्रयास में एक बल्लेबाजी समूह के रूप में इस पर चर्चा की है.'

