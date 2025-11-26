scorecardresearch
 

T20 WC 2026: टी20 वर्ल्ड कप का 'ग्रुप ऑफ डेथ' तो ग्रुप C है... भारत-PAK की राह आसान, सुपर-8 में नहीं पहुंचेंगी ये टीमें

T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप डी नहीं, ग्रुप सी है 'ग्रुप ऑफ डेथ' बन गया है. वहीं भारत-पाकिस्तान को आसान टीमों से भ‍िड़ंत होनी है. ऐसे में सवाल है कि वर्ल्ड कप में किस टीम के सुपर-8 में जानें में पसीने छूट जाएंगे?

टी20 वर्ल्ड कप 2025 में भारत-पाक‍िस्तान का ग्रुूप अपेक्षाकृत आसान है (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप 2025 में भारत-पाक‍िस्तान का ग्रुूप अपेक्षाकृत आसान है (Photo: ITG)

T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल सामने आने के बाद सबसे बड़ी बहस यही है कि असली ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ कौन-सा है. खेल के संदर्भ में ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ उस ग्रुप को कहा जाता है जहां मुकाबला बेहद कठिन हो, क्योंकि उस पूल में रखी गई सभी टीमें मजबूत होती हैं, किसी भी टीम को कोई गारंटी नहीं होती है और कोई भी टीम किसी भी दिन बड़ा उलटफेर कर सकती है, ग्रुप से बाहर होना आसान, आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है . 

पहली नजर में कई लोग ग्रुप D को कठिन दिख रहा था, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप असल में ग्रुप C लग रहा है, जहां हर मैच टूर्नामेंट की तस्वीर बदल सकता है. 

वहीं भारत और पाकिस्तान जिस ग्रुप में रखे गए हैं, वहां उन्हें आसान टीमों का सामना करना है. दोनों एशियाई दिग्गजों के लिए सुपर-8 में पहुंचना आसान माना जा रहा है. 

क्यों है ग्रुप C ‘ग्रुप ऑफ डेथ’?
ग्रुप C में ऐसी टीमें रखी गई हैं, जो एक-दूसरे को किसी भी दिन मात दे सकती हैं. ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज – 2 बार (2012, 2016), इंग्लैंड – 2 बार (2010, 2022) की चैम्प‍ियन हैं. वहीं बांग्लादेश भी यहां उलटफेर करने का माद्दा रखती है. इटली, नेपाल और ग्रुप सी की अन्य टीमें हैं. वैसे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान का ग्रुप डी भी बेहद कठ‍िन है, यहां दो अन्य अपेक्षाकृत कमजोर टीम संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा हैं. 

किसकी राह सुपर-8 में आसान 
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी को हो रहा है. वहीं फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में होगा. टूर्नामेंट में कुल 40 ग्रुप मैच और कुल मिलाकर 55 मैच होंगे. वर्ल्ड कप में खेलने वाली सभी 20 टीमों के 4 ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं. 

कुल 40 ग्रुप मैच 7 फरवरी से 20 फरवरी के बीच खेले जाएंगे, जिनमें से हर ग्रुप की टॉप दो टीमें 21 फरवरी से शुरू होने वाले सुपर-8 राउंड में पहुंचेंगी. सुपर-8 राउंड के अंत में टॉप 4 चार टीमें नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी.

सेमीफाइनल मैच कोलकाता/कोलंबो और मुंबई में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद/कोलंबो में आयोजित किया जाएगा.  ग्रुप A में USA के अलावा भारत को पाकिस्तान के साथ रखा गया है, और भारत अपने चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 15 फरवरी को कोलंबो में भिड़ेगा. नीदरलैंड और नामीबिया ग्रुप की बाकी टीमें हैं. 

भारत और पाक‍िस्तान का ग्रुप ए आसान है, ऐसे में देखा जाए तो ये दोनों ही च‍िर प्रत‍िद्वंदी आसानी से सुपर 8 में क्वाल‍िफाई कर सकते हैं, क्योंकि अन्य टीमें नामीबिया, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं. वहीं ग्रुप बी से  ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका फेवरेट माने जा रहे हैं. जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान यहां मुश्क‍िल में दिख रहे हैं. 

  1. ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका 
  2. ग्रुप बी - ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान 
  3. ग्रुप सी - इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल 
  4. ग्रुप डी - न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा

भारत में कहां होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले 

  1. अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
  2. ईडन गार्डन्स, कोलकाता.
  3. एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई.
  4. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.
  5. वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई.

श्रीलंका में कहां होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले 

  • पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी.
  • आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो.
  • स‍िंंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC), कोलंबो.


कब कौन जीता टी20 वर्ल्ड कप 

  • 2007 –  भारत
  • 2009 –  पाकिस्तान
  • 2010 – इंग्लैंड
  • 2012 – वेस्ट इंडीज
  • 2014 – श्रीलंका
  • 2016 – वेस्ट इंडीज
  • 2021 – ऑस्ट्रेलिया
  • 2022 – इंग्लैंड
  • 2024 – भारत

ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन सी टीमें खेल रही हैं: भारत,  श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, ज‍िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान, यूएई.

भारत का पहला मैच 7 फरवरी को, 15 फरवरी को भारत-PAK भ‍िड़ंत 
टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच 7 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच मुंबई में खेला जाएगा. भारत का दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ नई दिल्ली में है. तीसरा मैच 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेला जाएगा. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच टीम इंडिया 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेलेगी.

T20 world Cup

T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल 
07 फरवरी 2026 . 11:00 AM . पाकिस्तान vs नीदरलैंड . SSC, कोलंबो
07 फरवरी 2026 . 3:00 PM . वेस्टइंडीज vs बांग्लादेश . कोलकाता
07 फरवरी 2026 . 7:00 PM . भारत vs USA . मुंबई

08 फरवरी 2026 . 11:00 AM . न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान . चेन्नई
08 फरवरी 2026 . 3:00 PM . इंग्लैंड vs नेपाल . मुंबई
08 फरवरी 2026 . 7:00 PM . श्रीलंका vs आयरलैंड . प्रेमदासा, कोलंबो

09 फरवरी 2026 . 11:00 AM . बांग्लादेश vs इटली . कोलकाता
09 फरवरी 2026 . 3:00 PM . जिम्बाब्वे vs ओमान . SSC, कोलंबो
09 फरवरी 2026 . 7:00 PM . दक्षिण अफ्रीका vs कनाडा . अहमदाबाद

10 फरवरी 2026 . 11:00 AM . नीदरलैंड vs नामीबिया . दिल्ली
10 फरवरी 2026 . 3:00 PM . न्यूजीलैंड vs UAE . चेन्नई
10 फरवरी 2026 . 7:00 PM . पाकिस्तान vs USA . SSC, कोलंबो

11 फरवरी 2026 . 11:00 AM . दक्षिण अफ्रीका vs अफगानिस्तान . अहमदाबाद
11 फरवरी 2026 . 3:00 PM . ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड . प्रेमदासा, कोलंबो
11 फरवरी 2026 . 7:00 PM . इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज . मुंबई

12 फरवरी 2026 . 11:00 AM . श्रीलंका vs ओमान . कैंडी
12 फरवरी 2026 . 3:00 PM . नेपाल vs इटली . मुंबई
12 फरवरी 2026 . 7:00 PM . भारत vs नामीबिया . दिल्ली

13 फरवरी 2026 . 11:00 AM . ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे . प्रेमदासा, कोलंबो
13 फरवरी 2026 . 3:00 PM . कनाडा vs UAE . दिल्ली
13 फरवरी 2026 . 7:00 PM . USA vs नीदरलैंड . चेन्नई

14 फरवरी 2026 . 11:00 AM . आयरलैंड vs ओमान . SSC, कोलंबो
14 फरवरी 2026 . 3:00 PM . इंग्लैंड vs बांग्लादेश . कोलकाता
14 फरवरी 2026 . 7:00 PM . न्यूजीलैंड vs दक्षिण अफ्रीका . अहमदाबाद

15 फरवरी 2026 . 11:00 AM . वेस्टइंडीज vs नेपाल . मुंबई
15 फरवरी 2026 . 3:00 PM . USA vs नामीबिया . चेन्नई
15 फरवरी 2026 . 7:00 PM . भारत vs पाकिस्तान . प्रेमदासा, कोलंबो

16 फरवरी 2026 . 11:00 AM . अफगानिस्तान vs UAE . दिल्ली
16 फरवरी 2026 . 3:00 PM . इंग्लैंड vs इटली . कोलकाता
16 फरवरी 2026 . 7:00 PM . ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका . कैंडी

17 फरवरी 2026 . 11:00 AM . न्यूजीलैंड vs कनाडा . चेन्नई
17 फरवरी 2026 . 3:00 PM . आयरलैंड vs जिम्बाब्वे . कैंडी
17 फरवरी 2026 . 7:00 PM . बांग्लादेश vs नेपाल . मुंबई

18 फरवरी 2026 . 11:00 AM . दक्षिण अफ्रीका vs UAE . दिल्ली
18 फरवरी 2026 . 3:00 PM . पाकिस्तान vs नामीबिया . SSC, कोलंबो
18 फरवरी 2026 . 7:00 PM . भारत vs नीदरलैंड . अहमदाबाद

19 फरवरी 2026 . 11:00 AM . वेस्टइंडीज vs इटली . कोलकाता
19 फरवरी 2026 . 3:00 PM . श्रीलंका vs जिम्बाब्वे . प्रेमदासा, कोलंबो
19 फरवरी 2026 . 7:00 PM . अफगानिस्तान vs कनाडा . चेन्नई
20 फरवरी 2026 . 7:00 PM . ऑस्ट्रेलिया vs ओमान . कैंडी
इसके बाद सुपर 8 और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे. 

 

