बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराना मुश्किल! T20 वर्ल्ड कप से पहले असमंजस में ICC, बीसीसीआई की भूमिका अहम

बांग्लादेशी टीम सुरक्षा कारणों से भारत में अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले नहीं खेलना चाहती है. बांग्लादेश ने आईसीसी से वेन्यू बदलने का अनुरोध किया है. अब आईसीसी क्या फैसला लेगी, इसपर सबकी निगाहें हैं. वैसे अब अंतिम समय में वेन्यू में बदलाव करना आसान नहीं होगा.

बांग्लादेश के अनुरोध पर आईसीसी जल्द फैसला लेगी. (Photo: PTI)
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. मुस्ताफिजुर को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर करने के बाद बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच रिश्ते तल्ख हो गए हैं. अब बीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से अनुरोध किया है कि उसकी टीम के टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले भारत की बजाय श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं.

आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस मांग पर विचार तो कर सकती है, हालांकि मैचों को शिफ्ट करने का फैसला आसान नहीं होने वाला है. आईसीसी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक बैठक नहीं की है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले में कई जटिल पहलू शामिल हैं, जिनमें बड़े स्तर की लॉजिस्टिक चुनौतियां भी शामिल हैं. ऐसे में अंतिम निर्णय में देरी हो सकती है. आईसीसी सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद ही कोई कदम उठाएगी.

यह भी पढ़ें: EXCLUSIVE: 'ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा...', बांग्लादेश ने बताई भारत में टी20 वर्ल्ड कप न खेलने की वजह

इस मामले में सह-मेजबान बीसीसीआई की भूमिका अहम मानी जा रही है. वर्ल्ड कप शुरू होने में 30 दिन से थोड़ा अधिक समय बचा है, ऐसे में पूरे शेड्यूल में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है. यह सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बल्कि कई टीमों को प्रभावित करेगा, जिसकी जानकारी आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दे सकता है.

ICC की भी कुछ मजबूरियां...
अगले दो दिनों में आईसीसी अधिकारियों के बीच आंतरिक बैठकें होंगी. आईसीसी शायद मानेगी कि यह मामला मूल रूप से बीसीबी एवं बीसीसीआई के बीच का है और टूर्नामेंट से ठीक पहले क्रिकेट की सर्वोच्चा संस्था को इसमें घसीटना उचित नहीं है. फिर भी आईसीसी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी और बीसीसीबी को अपनी सीमाओं और मजबूरियों से अवगत कराएगी.

सरकारों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है. बीसीसीआई आमतौर पर बड़े फैसलों में भारत सरकार से सलाह लेता है. ऐसे में भारत सरकार इस बांग्लादेशी अनुरोध को कैसे देखती है, यह अभी स्पष्ट नहीं है. हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, लेकिन उससे कोई सीधा निष्कर्ष निकालना फिलहाल जल्दबाजी होगी.

यह भी पढ़ें: IPL के प्रसारण पर रोक की तैयारी? वर्ल्ड कप बहिष्कार के बाद बांग्लादेश की एक और गीदड़भभकी

बांग्लादेश को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-सी में रखा गया है, जिसमें इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली शामिल हैं. मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश के चारों लीग मैच भारत में होने हैं. तीन मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में निर्धारित हैं और एक मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना है.

अगर मैचों का स्थान बदला जाता है, तो असर सिर्फ लीग स्टेज तक सीमित नहीं रहेगा. बांग्लादेश के सुपर-8 या उससे आगे तक पहुंचने की स्थिति में पूरे टूर्नामेंट शेड्यूल को दोबारा तैयार करना पड़ सकता है, जो ICC के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. साथ ही, फैन्स की यात्रा योजनाएं भी प्रभावित होंगी. टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका के कुल आठ वेन्यूज में खेला जाना है.

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप मैच
07 फरवरी, बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता
09 फरवरी, बनाम इटली, कोलकाता
14 फरवरी, बनाम इंग्लैंड, कोलकाता
17 फरवरी, बनाम नेपाल, मुंबई

