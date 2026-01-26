'भारत चाहता था बांग्लादेश खेले, PAK ने किया गुमराह...', T20 वर्ल्ड कप विवाद पर BCCI का बयान

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ तौर पर कहा है कि भारत चाहता था कि बांग्लादेश ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले और टीम को भारत में पूरी सुरक्षा देने की गारंटी दी गई थी. यह बयान ऐसे समय आया है, जब सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया. उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को ग्रुप-सी में शामिल किया गया है

और पढ़ें

आगामी टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करने जा रहे हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, बांग्लादेश को अपने चारों लीग मैच भारत में खेलने थे. इनमें तीन मुकाबले कोलकाता और एक मैच मुंबई में होने थे. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बीसीसीआई के निर्देश पर मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया.

इसके बाद ही बवाल बढ़ा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर अड़ा रहा. ICC ने कई बार बांग्लादेश से आग्रह किया, लेकिन बात नहीं बनी और अंततः उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा.

राजीव शुक्ला ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'बांग्लादेश की बात करें, तो हमने तो चाहा था कि बांग्लादेश खेले. हमने उनको भरोसा दिया कि पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी. पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन उनका फैसला रहा. वो कह रहे थे कि यहां हम नहीं खेलेंगे, हमारी सरकार कह रही है हम टीम नहीं भेज सकते और हम सिर्फ कोलंबो में ही खेलेंगे. पूरे शेड्यूल को लास्ट मोमेंट पर बदलना बहुत कठिन काम है. ये उनका फैसला था. तब जाकर आईसीसी ने स्कॉटलैंड को लाया. ये तो बांग्लादेश को सोचना चाहिए था. हम तो यही चाहते थे कि वो खेलें.'

Advertisement

#WATCH | Delhi | On Scotland will replace Bangladesh at the ICC Men’s T20 World Cup 2026, BCCI Vice-President Rajeev Shukla says, "We wanted Bangladesh to play and we also assured full security, but since they have made this decision, it is very difficult to change the entire… pic.twitter.com/HZ7XecHOAX — ANI (@ANI) January 26, 2026

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाए. राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गुमराह किया और बिना वजह समर्थन देने का भरोसा दिलाया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की धमकी दी है, जबकि आईसीसी पहले ही साफ कर चुका है कि ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है.

'पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उकसाया...'

राजीव शुक्ला कहते हैं, 'पाकिस्तान इसमें बेवजह पड़ा हुआ है. बांग्लादेश को उकसाने में पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा है. पाकिस्तान को ये सब नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के साथ क्या ज्यादती की है, ये दुनिया जानती है. बांग्लादेशी जानते हैं कि कितनी बड़ी ज्यादती उनके साथ की. तब मुल्क वो अलग हुआ था. अब उनके हमदर्द बन गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है.'

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी को होनी है और इसका मुकाबला 8 मार्च को निर्धारित है. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता था और वो डिफेंडिंग चैम्पियन के तौर पर उतरेगी. आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करने जा रहे हैं.

---- समाप्त ----