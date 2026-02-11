डबल सुपर ओवर का ड्रामा, गुरबाज की गुर्राहट... हार में भी अफगानिस्तान की ‘जीत’

Double Super Over Thriller: Gurbaz Shines Despite AFG Heartbreak: अफगान‍िस्तान vs साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 13 बुधवार (11 फरवरी) को खेला गया. इस मैच का नतीजा काफी हद तक अफगान‍िस्तान की सुपर 8 संभावनाओं के लिए न‍िर्भर था. लेकिन यह मैच पहले टाई हुआ, फ‍िर सुपर ओवर में टाई हुआ, बाद में मैच डबल सुपर ओवर में गया. जहां बाजी अफ्रीकी टीम के हाथ लगी.

डबल सुपर ओवर में केशव महाराज ने रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर मैच अफ्रीका के पाले में मोड़ दिया. वैसे इस पूरे मैच में गुरबाज ने जो पारी मुख्य मैच में खेली और उसके बाद डबल सुपर ओवर में जो क‍िया, उसको ताउम्र याद रखा जाएगा.

अब इस मुकाबले के बाद अफगानिस्तान के लिए सुपर 8 में जगह बनाना बहुत मुश्किल है. उन्हें न सिर्फ अपने बाकी दो मैच बड़े अंतर से जीतने हैं, बल्कि उम्मीद भी करनी होगी कि दूसरे नतीजे भी उनके पक्ष में हों.

अफगानिस्तान की टीम हार के बाद कैसा महसूस कर रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. मैच में ऐसे कई पल आए, जिन्हें वे बार-बार याद करके सोचेंगे कि अगर ऐसा होता तो नतीजा बदल सकता था.

मुख्य मैच में अफगान‍िस्तान जीत की दहलीज पर था..

मुख्य मैच में अफगान‍िस्तान को 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और आगे 2 गेंद बची थी. यानी नूर अहमद 19.4 ओवर के उस पल को बार-बार याद करेंगे और सोचेंगे कि कितने छोटे अंतर से मैच हाथ से निकल गया. क्या नूर एक रन लेकर स्कोर बराबर कर सकते थे और फजलहक फारुकी पर भरोसा कर सकते थे कि वे जीत दिला देंगे? वहीं फारुकी भी शायद यही सोच रहे होंगे कि काश वे थोड़ा तेज दौड़ते और रन-आउट होने से बच जाते. फर्क बहुत छोटा था, लेकिन यही छोटे-छोटे पल पूरे टूर्नामेंट में अफगानिस्तान को परेशान कर सकते हैं.

सुपर ओवर में भी था अफगान‍िस्तान के पास मौका

फिर सुपर ओवर में आखिरी गेंद पर 6 रन बचाने थे. फ‍िर केशव महाराज ने पांचवीं गेंद व्हाइट फेंक दी, इसके बाद आख‍िरी गेंद आखिरी गेंद पर 5 रन चाह‍िए थे, लेक‍िन इस स्कोर पर गुरबाज आउट हो गए. वहीं गुरबाज जो इससे पहले की तीन गेंदों पर 18 रन जड़ चुके थे. वह केशव महाराज की गेंद पर डेव‍िड म‍िलर को कैच थमा बैठे.

पहले सुपर ओवर में क्या हुआ?

अफगान‍िस्तान के लिए पहले सुपर ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने 16 नाबाद रन बनाए. नतीजतन अफगान‍िस्तान ने 17/0 रन बनाए, गुरबाज (1) उमरजई के साथ नाबाद लौटे. पहले सुपर ओवर में रनचेज के दौरान अफ्रीकी टीम की ओर से डेवाल्ड ब्रेव‍िस (6) और डेव‍िड मिलर (1 नाबाद) आए, पर ब्रेव‍िस फजलहक फारुकी की गेंद पर आउट हो गए. लेकिन इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर स्कोर 17/1 कर दिया, इससे यह सुपर ओवर टाई रहा.

दूसरे सुपर ओवर में क्या हुआ?

दूसरे सुपर ओवर में अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी की. जहां स्टब्स (7 नाबाद) और डेव‍िड म‍िलर (16 नाबाद) की पार‍ियों की बदौलत अफ्रीका ने 23/0 का स्कोर बनाया. अब दूसरे सुपर ओवर में रनचेज के दौरान मोहम्मद नब और अजमतुल्लाह उमरजई ओपन करने आए.

नबी 2 गेंद खराब करने के बाद केशव महाराज की गेंद प आउट हो गए. नबी के आउट होने पर गुरबाज आए, ज‍िन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए. इसके बाद आख‍िरी गेंद पर 6 रन चाहिए था, लेकिन महाराज ने वाइड फेंक दी. इसके बाद समीकरण हो गया 5 रन जीत के लिए और 4 रन एक और सुपर ओवर के लिए, लेकिन केशव महाराज ने आख‍िरी गेंद पर उनको म‍िलर के हाथों कैच आउट करवा द‍िया.

इस मुकाबले में जब साउथ अफ्रीका ने 187/6 का स्कोर खड़ा किया तो लग रहा था अफगान‍िस्तान के लिए यह टारगेट हास‍िल कर पाना बेहद मुश्क‍िल होगा. लेकिन गुरबाज ने 84 रन की पारी और फ‍िर राश‍िद खान (20), नूर अहमद (15 नाबाद) ने अंत में सही हाथ खोले, जिसकी वजह से यह मैच इतना रोमांचक हुआ. बहरहाल, रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो किया उसको कभी भी कोई फैन भूलना नहीं जाएगा, उन्होंने पहले शानदार पारी खेली और अफगानिस्तान ने मिलकर इस मैच को टी20 इतिहास के सबसे बेहतरीन मुकाबलों में से एक बना दिया.

समाप्त