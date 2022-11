IND vs BAN T20 WC: बांग्लादेश पर भारत की जीत से बौखलाए पाकिस्तानी फैन्स, अंपायर्स पर लगाया बड़ा आरोप

टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रनों से पराजित कर दिया. एडिलेड ओवल में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रनों का संशोधित टारगेट मिला था लेकिन वह छह विकेट पर 145 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो गया है. वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है.

भारतीय टीम की जीत के बाद बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के फैन्स भड़क गए हैं. उन्होंने मैदानी अंपायरों पर भारतीय टीम व बीसीसीआई के दबाव में गीले मैदान पर मुकाबला शुरू कराने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि मुकाबले में एक समय बांग्लादेशी टीम ने लिटन दास के तूफानी पारी की बदौलत 7 ओवर में बिना किसी नुकसान के 66 रन बना लिए थे. फिर बारिश के चलते काफी देर तक मुकाबला रुका रहा. जब बांग्लादेशी टीम बारिश के बाद बैटिंग करने आई तो टीम का मोमेंटम टूट गया था.

Hence proved by BCCI Money can buy everything — Lahori Guy (@YrrrFahad_) November 2, 2022

Players are slipping but BCCI is making them play in rain. Money just buys everything…… कोहली-राहुल ने जड़े अर्धशतक November 2, 2022

Players are slipping but BCCI is making them play in rain. Next time someone says money doesn’t matter just slap him hard. — Usama Zafar (@Usama7) November 2, 2022

Getting runout after slipping due to wet outfield and game is still on? Man, BCCI is really shameless. — Hassan Cheema (@Gotoxytop1) November 2, 2022

बारिश के छूटने के बाद फिर से खेल शुरू होने से पहले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन और अंपायरों के बीच लंबी बातचीत हुई थी. बांग्लादेश की टीम उस वक्त तक डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 17 रनों से आगे थे. ऐसे में शाकिब चाहते थे कि आउट फील्ड जबतक पूरी तरह सूख जाए तो तभी खेल शुरू किया जा सके. देखा जाए तो अंपायर ने मैदान के पूरी तैयार होने पर ही फिर से खेल शुरू करने का फैसला लिया था. खेल दोबारा शुरू होने के बाद पहली गेंद पर लिटन दास फिसल भी गए.

Totally biased umpiring through out the match. From the on field umpire to the third. Everyone put their efforts to win it for India. Indeed ICC stands for Indian Cricket Council.

This photo is not just a Meme but reflection of what ICC does. pic.twitter.com/zpiyPjiiuY — 🇵🇰 Muhammad Noor 🇵🇰 (@Noor_Marriii) November 2, 2022

Whether India is playing a match with Pakistan or Bangladesh or any Asian country, the match is decided in favor of India, the umpires also do what ICC says i.e. BCCI. Its mean ICC = BCCI pic.twitter.com/K3EroVeebq — Usama 🇵🇰 (@usama_022) November 2, 2022

In my 19 years of sports I've never seen groundstaff and match officials this eager to start a game. — Abdullah (@HolaItsAbdullah) November 2, 2022

भारत की जीत का मतलब यह है कि पाकिस्तानी टीम का सफर अब काफी मुश्किल हो चुका है. यदि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत भी लेता है तो उसके छह अंक रहेंगे. ऐसे में पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि जिम्बाब्वे बांग्लादेश को, जबकि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को पराजित करे. तब ऐसी स्थिति में वह साउथ अफ्रीका को अंकों के आधार पर पीछे छोड़ सकता है या भारत के साथ उसका नेट-रनरेट का मामला बन सकता है. कुल मिलाकर कहें तो बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत के चलते पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना काफी मुश्किल है.

मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 184 रनों का स्कोर खड़ा किया था. विराट कोहली ने सबसे ज्यादा नाबाद 64 रनों का योगदान दिया. बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. जवाब में बांग्लादेश की टीम पुनर्निधारित 16 ओवरों में छह विकेट पर 145 रन बनाए. लिटन दास ने 27 बॉल पर 60 रनों की पारी खेली, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल थे. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या ने दो-दो विकेट लिए.