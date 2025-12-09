कटक टी20 में प्लेइंग 11 को लेकर जिस तरह की आशंकाएं थीं, ठीक वैसा ही हुआ. दरअसल, इस मुकाबले में संजू सैमसन को एक बार फ‍िर टीम से बाहर रखा गया. उनकी जगह एक बार फ‍िर ज‍ितेश शर्मा को तरजीह दी गई. ऐसे में यह तय लग है कि भारत अब संभवत: टी20 वर्ल्ड कप में ज‍ितेश शर्मा के साथ ही खेलने उतरेगा.

ध्यान रहे टी20 वर्ल्ड कप जोकि भारत-श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है, उससे पहले भारत को कुल 10 टी20 मुकाबले खेलने है. इसमें 5 साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ हाल‍िया अफ्रीका सीरीज में है, फ‍िर भारत को जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड से 5 मैचों की सीरीज खेलनी है.

इसके बाद 7 फरवरी 2026 से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है. ऐसे में यह बात तो तय है कि ज‍ितेश शर्मा को लेकर टीम इंड‍िया का मैनेजमेंट काफी आशांव‍ित है.

क्यों जितेश का दावा है संजू से मजबूत

संजू सैमसन और ज‍ितेश शर्मा हाल में ऑस्ट्रेल‍िया दौरे पर गई टी20 टीम में शामिल थे. जहां संजू सैमसन कैनबरा में रद्द हुए टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल थे. जहां उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला मिला. फ‍िर उनको मेलबर्न टी20 में भी प्लेइंग 11 में मौका मिला, जहां वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और 2 रन बनाकर आउट हो गए.

इसके बाद टीम मैनेजमेंट का मोह संजू से खत्म हो गया और फ‍िर टीम ने लगातार 3 टी20 में ज‍ितेश शर्मा को मौका दिया.होबार्ट में जितेश ने नाबाद 22 रन बनाए, करारा में 3 रन बनाकर वो आउट हुए और ब्रिस्बेन में उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला. अब कटक टी20 में भी उनको प्लेइंग 11 में मौका मिला है. इससे संकेत साफ है कि अब जितेश शर्मा संभवत: टी20 वर्ल्ड कप के ल‍िए प्राथम‍िक विकेटकीपर होंगे.

सैमसन का उतार-चढ़ाव भरा रहा है T20I सफर

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बेंच पर बैठे रहने वाले संजू सैमसन ने उसके बाद शानदार फॉर्म दिखाया. 2015 में डेब्यू के बाद पांच साल तक मौका पाने के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टीम इंडिया में जगह पक्की नहीं हो पा रही थी.



टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जब उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग का मौका मिला, तो सैमसन ने कमाल कर दिया. विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद खुली जगह का फायदा उठाते हुए उन्होंने सिर्फ पांच मैचों में तीन शतक जड़ दिए.

लेकिन जल्द ही हालात बदल गए. टीम इंडिया ने जब शुभमन गिल को फिर से टी20 टीम में शामिल कर उप-कप्तान बनाया, तो सैमसन को ओपनिंग स्लॉट छोड़ना पड़ा. उन्हें मिडिल ऑर्डर में मौका मिला, लेकिन वह अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए.

सूर्या ने भी बताया सैमसन को क्यों छोड़नी पड़ी ओपनिंग

हालांकि कटक पहले T20I से एक दिन पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ किया कि टीम ने संजू सैमसन से ओपनिंग स्लॉट खाली करवाने के पीछे सोची-समझी रणनीति अपनाई है. उन्होंने कहा कि ज‍ितेश शर्मा और सैमसन दोनों टीम की वर्ल्ड कप प्लानिंग का हिस्सा हैं.

सूर्या ने कहा- हमने सैमसन को काफी मौके दिए, वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने को तैयार रहते हैं, जो टीम के लिए बड़ी बात है, नंबर 3 से 6 तक ओपनर्स को छोड़कर हरेक फ्लैक्सि‍बल होना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा- दोनों खिलाड़ी, जितेश और सैमसन, हमारी योजनाओं में हैं, एक ओपन कर सकता है, दूसरा नीचे खेल सकता है, दोनों सभी रोल निभा सकते हैं, यह टीम के लिए एक बड़ी ताकत है और हमारे लिए ‘अच्छा सिरदर्द’ भी है... वैसे एक सवाल और भी क्या टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेले ऋषभ पंत अब भी इस फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं.



कटक टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

कटक टी20 में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया.

