T20 वर्ल्ड कप में होने वाले बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर बनी अनिश्चितता पर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने चिंता जताई है. उनका मानना है कि इस तरह का कन्फ्यूजन खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है.

और पढ़ें

पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए अपने खिलाड़ियों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है. हालांकि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

इस पूरे विवाद के बीच ईशांत शर्मा ने खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि उन्हें साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि मैच होगा या नहीं.

ईशांत ने आजतक के कार्यक्रम सलाम क्रिकेट में गुरुवार को कहा- यह खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है. खिलाड़ियों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से वे तैयारी करते हैं. भारत-पाक‍िस्तान मैच ऐसा होता है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होती है. ऐसे में खिलाड़ियों को क्लैरिटी मिलनी बहुत जरूरी है.



यह भी पढ़ें: 'हम तैयार हैं, मना उन्होंने किया...',T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बायकॉट ड्रामे पर सूर्यकुमार यादव की दो टूक

Advertisement

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने भी इस मुद्दे पर खिलाड़ियों के प्रति सहानुभूति जताई. उन्होंने कहा कि खेल को ऑफ-फील्ड मुद्दों से दूर रखना चाहिए और यह मामला खिलाड़ियों के नियंत्रण से बाहर जा चुका है.

मोहित शर्मा ने कहा- अब ये बातें हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं. इस पर कुछ भी कहना विवाद खड़ा कर सकता है. कई चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते.

इस बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है और तय कार्यक्रम के अनुसार श्रीलंका जाएगी. टूर्नामेंट शुरू होने में अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं, लेकिन हाई-वोल्टेज मुकाबले का भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है.ICC ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने बायकॉट का रुख जारी रखा, तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है.

---- समाप्त ----