Suryakumar Yadav IND vs WI T20: सूर्यकुमार यादव की 'आतिशबाजी', वेस्टइंडीज के बॉलर्स पर बरसे, आलोचकों की भी बोलती बंद

Suryakumar Yadav IND vs WI T20: भारतीय टीम का वेस्टइंडीज में शानदार प्रदर्शन जारी है. पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान विंडीज को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच के हीरो सूर्यकुमार यादव रहे, जिन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के बॉलर्स की जमकर धुलाई कर दी.

सूर्या ने ओपनिंग करते हुए सूर्यकुमार यादव ने 44 बॉल पर 76 रनों की पारी खेली. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अपनी इस पारी के बदौलत सूर्या ने उन आलोचकों को भी करारा जवाब दिया है, जो शुरुआती मैचों में ओपनिंग में फेल होने पर आलोचना कर रहे थे.

रोहित के रिटायर्ड होने के बाद सूर्या ने मोर्चा संभाला

सूर्यकुमार इस बार ओपनिंग में आए, तो उनका आत्मविश्वास काफी हाई लग रहा था. उन्होंने अपनी पारी में 4 लंबे छक्के और 8 चौके जमाए. सूर्यकुमार का स्ट्राइक रेट भी 172.73 का रहा. रोहित शर्मा के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद सूर्या ने ही पारी को संभाला और मैच को जीत की तरफ लेकर गए.

दरअसल, रोहित 5 बॉल खेलकर 11 रन ही बना सके थे, कि उनकी कमर में दर्द शुरू हो गया. इसके बाद रोहित रिटायर्ड हो गए. तब सूर्या ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. दोनों ने मिलकर 59 बॉल पर 86 रनों की पार्टनरशिप की. रोहित की गैरमौजूदगी में सूर्या की यह पारी आई. ऐसे में यह और भी खास हो जाती है. सूर्या के करियर की यह सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल फिफ्टी भी रही.

This elegant knock from @surya_14kumar won India the game. Spectacular batting!



Watch all the action from the India tour of West Indies LIVE, exclusively on #FanCode 👉 https://t.co/RCdQk12YsM@BCCI @windiescricket #WIvIND #INDvsWIonFanCode #INDvsWI pic.twitter.com/Z7XHntlaFS