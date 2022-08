Suryakumar Yadav Asia Cup 2022: हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ सूर्यकुमार यादव ने मचाई तबाही, आखिरी ओवर में जड़े 4 छक्के, सिर्फ 26 बॉल में बना डाले 68 रन

हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 192 रनों की बड़ा स्कोर बनाया. भारतीय टीम ने जब पारी की शुरुआत की, तब ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इतना बड़ा स्कोर बना पाएगी. लेकिन सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि पूरा गेम ही पलट गया. सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 22 बॉल में फिफ्टी जड़ी और हॉन्ग कॉन्ग के छक्के छुड़ा दिए. सूर्यकुमार यादव ने इस पारी में कुल 26 बॉल में 68 रन बनाए.



सूर्यकुमार यादव की तबाही मचा देने वाली पारी



भारत का दूसरा विकेट 13वें ओवर में गिरा था, उसके बाद सूर्यकुमार यादव क्रीज़ पर आए थे. तबतक टीम इंडिया काफी धीमी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने गियर ही बदल दिया. सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 26 बॉल में 68 रनों की पारी खेली. इसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. सूर्यकुमार यादव ने 261.54 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

