'इन गलतियों को नहीं सुधारा तो...', गावस्कर ने सूर्या-गंभीर को किया अलर्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ जीत के बावजूद भारत की शुरुआती बल्लेबाज़ी चिंता का कारण बनी. सुनील गावस्कर ने इसे समय रहते मिली चेतावनी बताया और कहा कि बल्लेबाज़ी की गहराई के बावजूद पावरप्ले में विकेट गंवाना भारी पड़ सकता है.

भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएसए को हराया. (Photo: Getty)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने जीत के साथ शुरुआत जरूर की, लेकिन अमेरिका के खिलाफ यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए एक चेतावनी भी लेकर आया. दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का मानना है कि यह मैच भारत को समय रहते सावधान कर देने वाला सबक है, क्योंकि आगे टूर्नामेंट में और भी मजबूत टीमें मिलने वाली हैं.

हालांकि भारत ने 161 रन का स्कोर बचाते हुए आखिरकार मुकाबला 30 रन से जीत लिया, लेकिन शुरुआती बल्लेबाज़ी में जिस तरह विकेट गिरे, उसने खतरे की घंटी जरूर बजा दी. सुनील गावस्कर ने कहा कि भारत के पास बल्लेबाज़ी की गहराई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पावरप्ले में लापरवाही दिखाई जाए.

गावस्कर ने टीम इंडिया को किया अलर्ट

गावस्कर ने कहा, 160 रन आसान नहीं थे, लेकिन आखिर में 30 रन से जीत दर्ज करना अच्छी बात है. इससे सीखने को बहुत कुछ है. हां, टीम के पास बल्लेबाज़ी की गहराई है. अगर आपके पास आठ बल्लेबाज़ हैं और 9, 10, 11 नंबर पर गेंदबाज़ हैं, लेकिन अगर उन आठ बल्लेबाज़ों में से चार पहले 7–8 ओवर में आउट हो जाएं, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे. खासकर मजबूत और अनुभवी टीमों के खिलाफ.

गावस्कर का साफ संदेश था कि बल्लेबाज़ी की गहराई बहाना नहीं बननी चाहिए. बड़े टूर्नामेंट में शुरुआती झटके भारी पड़ सकते हैं.

उन्होंने कहा, पावरप्ले छह ओवर का होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसमें चार विकेट गंवा दें. ऐसा करने से आप खुद को परेशानी में डाल लेते हैं. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हर टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है, क्योंकि ऐसे मौके बार-बार नहीं आते.

IND vs USA मैच में क्या हुआ?

भारत इस मुकाबले में न सिर्फ फेवरेट था, बल्कि टूर्नामेंट का भी प्रबल दावेदार माना जा रहा था. इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाज़ी शुरुआत में पूरी तरह लड़खड़ा गई. एक समय भारत का स्कोर 12.4 ओवर में 77 रन पर 6 विकेट था और टीम बेहद दबाव में दिख रही थी. यहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 49 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनकी पारी की बदौलत भारत किसी तरह 161/9 तक पहुंच पाया. हालात ऐसे थे कि एक समय 140 रन भी मुश्किल लग रहे थे.

अमेरिका की टीम 132/8 तक ही पहुंच सकी और भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. हालांकि जीत आसान दिखी, लेकिन सुनील गावस्कर ने साफ कहा कि वर्ल्ड कप में कोई भी मैच आसान नहीं होता.

---- समाप्त ----
