India vs Pakistan T20 World Cup: 'श्रीलंका ने कसकर थप्पड़ लगाया है', भारत-पाकिस्तान मैच पर बोले सुनील गावस्कर

India vs Pakistan, T20 World Cup: एशिया कप 2022 सीजन में श्रीलंकाई टीम को फैन्स और दिग्गज क्रिकेटर नजरअंदाज कर रहे थे. श्रीलंका को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी. लोग कह रहे थे कि भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल होगा. मगर श्रीलंका ने खिताब जीतकर इन लोगों पर कसकर थप्पड़ मारा है.

यह बात पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से कही है. गावस्कर ने कहा कि एशिया कप में लोग सिर्फ भारत और पाकिस्तान टीम की ही बात कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि यह दोनों ही टीमें खेल रही हैं. मगर श्रीलंकाई प्लेयर्स ने अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई और उन लोगों को करारा जवाब दिया है.

श्रीलंका ने बताया कि उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते

गावस्कर ने कहा, 'एशिया कप में हर कोई भारत-पाकिस्तान, भारत-पाकिस्तान और भारत-पाकिस्तान के बारे में ही बात कर रहा था. जैसे यहां सिर्फ दो ही टीमें हों. जब आपने देखा कि श्रीलंका ने छठी बार एशिया कप खिताब जीत लिया, जो भारतीय टीम के बाद (7 बार) दूसरी टीम है.'

लीजेंड गावस्कर ने कहा, 'श्रीलंका ने बताया है कि जब भी आप संभावनाओं की बात करें, तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते. और यह श्रीलंका ने उन लोगों को अच्छा कसकर थप्पड़ मारा है, जो कह रहे थे कि फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होगा.'

The Men’s Asia Cup 2022 Champions will arrive in Sri Lanka tomorrow (13th September) for a grand welcome

👉National Team will arrive in the country at 04.45 am

👉The parade will commence at 06.30 am from the airport premises. pic.twitter.com/ZlZRo9veRB