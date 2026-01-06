एशेज में स्टीव स्मिथ का जलवा... शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, राहुल द्रविड़-जैक हॉब्स पीछे छूटे

इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के पांचवें एवं आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की स्थिति मजबूत हो गई है. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर जारी इस मुकाबले में तीसरे दिन (6 जनवरी) स्टम्प तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 518 रन बना लिए. कप्तान स्टीव स्मिथ 124 और ब्यू वेबस्टर 42 रन बनाकर नाबाद हैं.

ऑस्ट्रेलिया की लीड 134 रनों की हो चुकी है. मुकाबले में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 384 रन बनाए थे. मुकाबले का तीसरा दिन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के नाम रहा. दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शतक जड़े. स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक लगाया और वो अब भी नाबाद हैं, वहीं सलामी बल्लेबाज हेड ने 163 रनों की पारी खेली.

It was lucky number 13 when it came to #Ashes hundreds for Steve Smith, but there's another number he's chasing when it comes to the record books.



Read Adam Burnett's feature on Cricket Plus:

देखा जाए तो स्टीव स्मिथ एशेज इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इंग्लिश दिग्गज जैक हॉब्स (3636 रन) को पीछे छोड़ दिया. अब इस सूची में उनसे आगे सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन (5028 रन) हैं. स्मिथ अब टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में राहुल द्रविड़ से आगे निकल चुके हैं. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान द्रविड़ ने टेस्ट करियर में 36 शतक लगाए थे.

एशेज में सबसे ज्यादा रन

5028- डॉन ब्रैडमैन

3682- स्टीव स्मिथ

3636- जैक हॉब्स

3222- एलन बॉर्डर

3173- स्टीव वॉ

3037- डेविड गॉवर

टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक शतक

51- सचिन तेंदुलकर

45- जैक्स कैलिस

41- रिकी पोंटिंग

41- जो रूट

38- कुमार संगकारा

37- स्टीव स्मिथ

36- राहुल द्रविड़

स्टीव स्मिथ अब तक एशेज में 13 शतक लगा चुके हैं. इस मामले में उनसे आगे सिर्फ ब्रैडमैन हैं, जिनके नाम 19 एशेज शतक दर्ज हैं. स्मिथ ने 2010 में पर्थ में एशेज डेब्यू किया था और 2013 में ओवल मैदान पर अपना पहला एशेज शतक जड़ा. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनका सर्वश्रेष्ठ एशेज प्रदर्शन 2019 में इंग्लैंड दौरे पर देखने को मिला, जहां स्मिथ ने सिर्फ चार टेस्ट में 110.57 की औसत से 774 रन बनाए थे.

एशेज में सबसे अधिक शतक

19- डॉन ब्रैडमैन

13- स्टीव स्मिथ

12- जैक हॉब्स

10- स्टीव वॉ

9- वॉली हैमंड

9- डेविड गॉवर

इस सीरीज में स्टीव स्मिथ का पहला और कप्तान के तौर पर कुल 18वां टेस्ट शतक रहा. कप्तान रहते हुए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 शतक लगाए हैं, जो किसी भी टीम के खिलाफ उनके लिए सर्वाधिक हैं. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर स्टीव का ये पांचवां शतक रहा. इस मैदान पर टेस्ट मैचों में केवल रिकी पोंटिंग ने उनसे अधिक रन (1480) और शतक (6) लगाए हैं.

सि़डनी क्रिकेट ग्राउंड में स्टीव स्मिथ (टेस्ट मैच)

मैच : 13

पारियां: 20

रन: 1225

औसत: 72.05

शतक: 5

इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन

6707- सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया

5551- विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया

5108- सचिन तेंदुलकर बनाम श्रीलंका

5085*- स्टीव स्मिथ बनाम इंग्लैंड

5028- डॉन ब्रैडमैन बनाम इंग्लैंड

तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 166/2 के स्कोर सेआगे खेलना शुरू किया था. ट्रेविस हेड ने इंग्लिश गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए अपना शतक पूरा किया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. उनके आउट होने के बाद स्मिथ ने कैमरन ग्रीन (37 रन) के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाई और मैच पर पकड़ मजबूत कर ली. ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती तीन टेस्ट जीतकर एशेज रिटेन कर लिया था. हालांकि, इंग्लैंड ने मेलबर्न टेस्ट जीतकर स्कोर 1-3 किया, साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अहम अंक भी हासिल किए.

