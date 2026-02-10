श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के बायकॉट का फैसला वापस लेने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आभार जताया है. 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत-पाकिस्तान मैच अब तय कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा.

और पढ़ें

पाकिस्तान सरकार की ओर से बायकॉट की चेतावनी वापस लिए जाने के बाद यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला हरी झंडी पा सका. बांग्लादेश और श्रीलंका की लगातार अपीलों के बाद पाकिस्तान ने अपने रुख में बदलाव किया, जिससे टूर्नामेंट पर मंडरा रहा संकट टल गया.

राष्ट्रपति दिसानायके ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा- कोलंबो में चल रहे टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मैच के होने से बेहद खुशी है.

पोस्ट में द‍िसानायके ने लिखा- प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का धन्यवाद, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि क्रिकेट चलता रहे. कोलंबो में हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच अब तय शेड्यूल के अनुसार खेला जाएगा.

टूर्नामेंट के सह-मेजबान के तौर पर श्रीलंका, ICC और इस फैसले में शामिल सभी पक्षों का आभार जताता है. श्रीलंका ने 1996 वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के सहयोग को नहीं भुलाया है, जब सुरक्षा कारणों से अन्य टीमों के खेलने से इनकार के बावजूद दोनों देशों ने कोलंबो में मैच खेले थे.

Advertisement

Thank you Prime Minister @CMShehbaz for ensuring the game we all love goes on. Delighted that the eagerly awaited India and Pakistan match at the ongoing T20 Cricket World Cup in Colombo will proceed as planned.



As co-host of the tournament, Sri Lanka thanks the @ICC and all… — Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) February 9, 2026

बताया गया है कि श्रीलंका क्रिकेट (SLC) द्वारा PCB को भेजे गए पत्र के बाद दिसानायके ने सोमवार रात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की और उन्हें मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश की.

पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय ने सरकारी बयान में इस बातचीत की पुष्टि की, जिसके बाद भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट पर प्रभावी रूप से विराम लग गया.

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पहले भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया था. इसे बांग्लादेश के समर्थन में उठाया गया राजनीतिक कदम माना गया, क्योंकि ICC ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग खारिज कर दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाया गया.

रिपोर्टों के मुताब‍िक- पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से फोन पर बात कर भारत-पाकिस्तान मैच खेलने के फैसले की जानकारी दी. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने पहले ही PCB से अपील की थी कि वह मैच का बहिष्कार न करे.

SLC ने अपने पत्र में कहा था कि भारत-पाक‍िस्तान का मैच रद्द होने की स्थिति में श्रीलंका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. साथ ही PCB को उन दिनों की याद दिलाई गई, जब सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग-थलग था और उस समय श्रीलंका ने मैदान पर उनका साथ दिया था.

Advertisement





---- समाप्त ----