WTC Final 2025 Highlights: वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) 2025 का फाइनल ऑस्ट्रेल‍िया और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन के लॉर्ड्स मैदान में जारी है. मैच के दो दिन पूरे हो चुके हैं. शुक्रवार (13 जून) को मैच का तीसरा दिन रहेगा. शुरुआती दो दिनों में कुल मिलाकर 28 विकेट ग‍िरे हैं. कुल म‍िलाकर 'टेस्ट क्रिकेट के इस वर्ल्ड कप' में गेंदबाजों का बोलबाला दिख रहा है.

पहले दिन (11 जून) 14 विकेट गिरे. इनमें 10 विकेट ऑस्ट्रेल‍िया और 4 विकेट साउथ अफ्रीका के शामिल रहे. मैच के दूसरे दिन (12 जून) भी 14 विकेट गिरे, इनमें 6 साउथ अफ्रीका के तो 8 ऑस्ट्र्रेल‍िया के रहे. ऑस्ट्रेल‍िया ने WTC फाइनल मैच की पहली पारी में 212 रन बनाए और उसके दूसरी पारी स्कोर 144/8 है.

कंगारू टीम की कुल बढ़त 218 रनों की हो चुकी है. दूसरे दिन 14 विकेट गिरे और कुल 239 रन बने. एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में 73 पर 7 विकेट था और लग रहा था कि टीम जल्दी सिमट जाएगी क्योंकि गेंद बहुत मूव कर रही थी. लेकिन एलेक्स मैरी और मिचेल स्टार्क ने मिलकर आठवें विकेट के लिए 61 रन जोड़े और टीम को थोड़ी राहत दी.



साउथ अफ्रीका ने पूरी पारी में बेहतरीन गेंदबाजी. कई बार बल्लेबाजों के बल्ले का किनारा लगा, लेकिन गेंद स्लिप में नहीं पहुंची. स्टार्क ने भी दो मौके दिए, जिनमें से एक आसान कैच आखिरी ओवर में मार्को जानसेन से छूट गया. लुंगी एनग‍िडी और कगिसो रबाडा ने 3-3 विकेट लिए, जबकि जानसेन और व‍ियान मुल्डर को 1-1 सफलता मिली.



Australia extend their lead past 200 despite South Africa's strikes to leave the #WTC25 Final evenly poised 🔥#SAvAUS



